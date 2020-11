Canciones de cartas

Hoy en HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri) traemos canciones para recordar a esas personas que se ponían ante un folio en blanco, con una pluma, con un bolígrafo, con una máquina de escribir y actualmente ante un ordenador y escriben una carta, la meten en un sobre y la envían por CORREO, para que después un sacrificado CARTERO te la lleve a tu casa. Temas como: CARTAS AMARILLAS cantada por NINO BRAVO en 1972; THE LETTER (La carta) por THE BOX TOPS en 1967; ESCRIBEME por JOSE LUIS Y SU GUITARRA en 1959; BOM DÍA, AMOR (CARTA DE MARÍA JOSE) por CARMINHO en 2012; I’M GONNA SIT RIGHT DOWN AND WRITE MY SELF A LETTER (Voy a sentarme muy abajo y escribirme una carta a mí mismo) por PAUL McCARTNEY en 2012 y PLEASE Mr. POSTMAN (Por favor, sr. cartero) por CARPENTERS en 1974