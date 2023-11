El producto del supermercado que deja con la boca abierta a Carlos Herrera: "¿A qué sabe?"

Carlos Herrera es un amante de la gastronomía española. Cualquier persona que le siga en sus perfiles de redes sociales podrá comprobar cómo se recorre nuestro país de punta a punta en busca de los manjares que esconde cada región. Es por ello que no ha podido creerse el nuevo producto que ya se puede encontrar en los supermercados. ¿Quieres saber cuál es? Escucha la opinión de Carlos Herrera:

El vino tinto con un poquito de polvos

María José Navarro se mostraba incrédula con el invento que se ha dejado ver en las estanterías de algunos supermercados de nuesto país. Tanto es así, que ha querido introducir el tema a Carlos Herrera de la siguiente manera: "En otro capítulo más de a ver si cae ya de una vez el meteorito, ya se puede comprar en los supermercados, vino en polvo", un nuevo invento que una clienta ha explicado en detalle.

"Qué fuerte", decía la joven que descubrió el vino en polvo. "Mirad lo que me he encontrado en el supermercado: vino en polvo. Madre mía, qué cosas se inventan ahora. Qué raro. Certificado, también por la D.O.", ha explicado la clienta. "¿Cómo se hace?", se preguntaba, para proceder a explicar esta peculiar receta: "Dice, mezclar con agua. Qué heavy. Ahora, pues mezclamos bien hasta que esté todo bien integrado", ha terminado por detallar paso a paso.

Carlos Herrera, sorprendido

Así es como se encontraba el director de Herrera en COPE, quien, mientras la joven explicaba cómo preparar este curioso vino tinto en polvo, hacía la siguiente pregunta: "¿Pero a qué sabe?", una respuesta que parecía no llegar. Eso sí, Navarro ha querido dar algún detalle más sobre este brebaje.

"El aspecto, Herrera, es como cuando tratas de disolver un sobre de Frenadol", ha explicado a los oyentes. "Que sabes que por mucha cucharilla que metas, no hay manera. Siempre quedan grumos", terminaba por analizar la colaboradora del programa. "Pues esto es exactamente igual. Yo creo que a ti... que no te esperen los del vino en polvo",

Una circunstancia que no parece haber apartado de la mente de Herrera la curiosidad por saber a qué podría parecerse el vino en polvo entrando por su palavar: "Bueno, pero si hubiera dicho a qué sabía...", se terminó por lamentar el periodista almeriense. "Es que no lo dice. Pero no le molesta. Está bien, según ella", concluye María José Navarro.

Carlos Herrera te enseña a preparar unas patatas a la riojana

Carlos Herrera ha decidido ponerse manos a obra en la cocina para enseñarnos a elaborar correctamente unas patatas a la riojana. “Seguramente habrá algún riojano que me diga que no se hacen así, no llevan pimentón, pero de momento vamos a ir paso por paso”, ha prevenido el comunicador.

Para la elaboración, Herrera ha utilizado chorizo, patatas, un poco de ajo picado y mucha cebolla.

Según ha confesado, para que las patatas a la riojana queden en su punto, la clave está en cortar las patatas en trozos grandes porque “luego se deshacen mucho y si las cortas en trozos pequeños es probable que luego se queden en nada”, ha dicho. Y es que, para su correcta elaboración, las patatas se deben chasquear para que suelten la fécula y engorde la salsa. Además, la verdura debe estar bien fondeada, ni tirante de cruda ni tostada.

Inmediatamente después hay que freír las cebollas previamente cortadas en trozos en abundante aceite. Añadimos el chorizo hasta que “vaya soltando todo lo que va teniendo, integrándose en la cebolla”, ha dicho el comunicador.

De la cocina al plato

El siguiente paso es, una vez que el chorizo ha soltado parte de su esencia, añadir las patatas. Una vez están en la olla, hay que remover concienzudamente. Para revolver la cazuela durante su cocción es importante no introducir la cuchara porque se rompen las patatas. La mejor opción es mover toda la cazuela con giros suaves para que los ingredientes y sabores se mezclen.

Una vez que hemos dejado un rato las patatas con el chorizo y la cebolla, integrándose, le echamos agua hasta cubrir las patatas. Y ahí lo dejamos “tranquilamente”.

Finalmente probamos para ver si le falta un poquito de sal y listo. Las patatas a la riojana directas de la cocina de Herrera al plato. ¡Que aproveche!