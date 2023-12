Pinta un cuadro, lo expone y al descubrir al autor quedan todos retratados: "El postureo..."

Las redes sociales no dejan de sorprendernos. En esta ocasión, ha sido María José Navarro la que se ha hecho eco de un vídeo que está triunfando en las últimas horas. Ha sido grabado en una galería de arte y contiene la reacción del público a un cuadro un tanto peculiar. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Audio





"Unos niños de dos años pintan un cuadro y ese acaba en una galería, verás el postureo", apunta la colaboradora de Carlos Herrera, antes de dar paso al vídeo, que ya acumula casi dos millones y medio de reproducciones. Las reacciones a la pintura son realmente divertidas. "Veo muchas sutilezas, corrientes", comienza diciendo una joven.

"Es un cuadro complejo, con mucha meditación detrás", añade otro, mientras que un tercero asegura que le hace pensar que el autor es un pintor con "mucha experiencia". Otra persona de las que acudió a la galería apunta que "refleja la desesperación por buscar un camino, más bien de un hombre de cierta edad".

Para cerrar el tema, Navarro recuerda que la pintura había sido realizada por niños de dos años, pero todos aquellos que acudieron a ver la exposición no lo sabían. Por su parte,Carlos Herrera no ha podido contener la risa al escuchar la llamativa historia que está triunfando en redes sociales.

El recuerdo de Concha Velasco en 'Herrera en COPE'

Además de comentar este vídeo, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha recordado a Concha Velasco, que fallecía este sábado en Madrid a los 84 años. La actriz estaba ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, según confirmaban sus hijos, Manuel y Paco Martínez.

"Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad", explicaba la familia a través de un comunicado.

Navarro ha compartido con Herrera algunos de los momentos que más polémica han generado, como las declaraciones del nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, en respuesta las palabras de José Luis Martínez-Almeida, o las inapropiadas palabras de Marisa Paredes a su llegada al tanatorio de Velasco tras enterarse de que allí estaba también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Escucha la sección de 'Fruta Pelada' al completo en el siguiente audio.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las palabras de Carlos Herrera a Concha Velasco

Minutos después, en su monólogo de las 8h, Carlos Herrera ha querido tener unas palabras en recuerdo de la actriz fallecida. Aseguraba que ha sido un fin de semana "muy emocionante" por la despedida de una mujer "irrepetible". "Era más que una gran actriz o a una gran presentadora de televisión, más que una cantante, era una artista, dama del espectáculo, fuera cual fuera el espectáculo", añadía el comunicador.

"Se ha mantenido durante décadas y forma parte de la memoria colectiva de los españoles gracias a todos los trabajos brillantes únicos que realizó desde la chica yeyé. Una mujer que amaba, sufría, se peleaba, se reconciliaba, se arruinaba. Una mujer que defendida sus ideas y no era sectaria, era irrepetible y fíjense, yo creo que me costaría mucho encontrar a alguien que habiendo conocido a Concha Velasco no la haya querido. Un abrazo a todas su familia", concluía Herrera.

Escucha su monólogo al completo, con el mejor análisis de la actualidad, que también pasa por el nombre del mediador entre el PSOE y Junts, así como los cinco años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial o el dato del paro del mes de noviembre que hemos conocido este lunes.

Audio