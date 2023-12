Herrera: “El mediador tiene la función de degradar al estado a interlocutor de un delincuente fugado"

Audio

Señoras, señores me alegro buenos días. Felizmente llueve prácticamente en todo el país, durante un par de días va a llover, poco la verdad y suben algo las temperaturas.

Adiós a Concha Velasco

Fin de semana muy emocionante despidiendo a una mujer irrepetible, a Concha Velasco que era más que una gran actriz o a una gran presentadora de televisión, más que una cantante, era una artista, una dama del espectáculo, fuera cual fuera el espectáculo.

Se ha mantenido durante décadas y forma parte de la memoria colectiva de los españoles gracias a todos los trabajos brillantes únicos que realizó desde la chica yeyé. Una mujer que amaba, sufría, se peleaba, se reconciliaba, se arruinaba. Una mujer que defendida sus ideas y no era sectaria era irrepetible. Y fíjense yo creo que me costaría mucho encontrar a alguien que habiendo conocido a Concha Velasco no la haya querido. Un abrazo a toda su familia.





El mediador

En lo político hemos vivido un fin de semana grotesco. En lo grotesco siempre hay cosas surrealistas, la importancia de llamarse Galindo.

Está tan mal de política y ese malestar se está contagiando de tal manera a la sociedad que hasta en la capilla ardiente de Concha Velasco hubo momentos de tensión, abucheos a Sánchez, el sectarismo de Marisa Paredes, que es la que ahora decide quién puede ir a un velatorio contra Isabel Ayuso, o el intento de Óscar Puente de polemizar con las autoridades de Madrid por el arraigo de Concha Velasco.

Acaso todo eso sea más que exageraciones de gente de malfario porque miren, Rodríguez Zapatero, dijo que la amnistía traerá cosas buenas porque abrirá un tiempo de serenidad y de calma. No sé si eso es una broma de mal gusto o qué.

Ya saben la noticia este fin de semana la reunión de PSOE y Junts en Ginebra con el mediador salvadoreño experto en conflictos con la guerrilla, o sea un individuo como Sánchez negocia el futuro de la nación con un prófugo de la justicia proseguido por dar un golpe de Estado en un país que ni siquiera es de la Unión Europea, con un mediador experto en guerrillas venido de un país como El Salvador.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esto último de la guerrilla es plegarse del todo al relato independentista, pero como a este déspota todo le da igual, porque él ya está en Moncloa, qué les voy a contar.

Si no fuera cierto y tan humillante, podríamos pensar que estamos ante una comedia bufa.

Manifestaciones en Madrid

Ayer el Partido Popular volvió a manifestarse y Alberto Núñez Feijóo denunció la figura del mediador internacional, qué hace un señor especialista en guerrillas diseñando relaciones entre España y una de sus comunidades autónomas. Para qué se necesita un mediador- verificador, carabina o como quieran llamar ustedes a este humillante paripé que ha empezado a desarrollarse en Suiza.

Francisco Galindo se dará cuenta de que el tema catalán no es como el tema colombiano

El mediador tiene la función política y simbólica de degradar al estado a la condición de interlocutor de un delincuente fugado. Para esto está este nuevo Galindo, para sugerir que España es una democracia defectuosa que las leyes e instituciones no garantizan una negociación política justa. El mediador está para humillar a Sánchez y con él a todos los demás. El resto son supercherías dialécticas. Los independentistas llevan años buscando legitimarse internacionalmente, equipararse al Estado español con este tipo de mediaciones

Y luego está el contenido de lo que se negocia. Dice que la primera reunión se dedicó a los derechos humanos. Por cierto, ¿en qué idioma se está negociando en Ginebra?

Yo imagino este señor acostumbrado a contar decenas de muertos en ambos bandos, escuchar a los pijos de Junts contando que ellos están muy oprimidos.

Este Francisco Galindo se dará cuenta de que el tema catalán no es como el tema colombiano. Bueno él está ganando un dinero que pagará usted para que dos partidos políticos muy concretos hagan paripé absolutamente indigno