Después de nueve días de celebración, Córdoba puso este sábado el broche final a la Feria que ponen así el colofón al mayo cordobés. Unos días de celebración en la ciudad andaluza, que con buen tiempo en general, el calor ha sido una de las grandes protagonistas. Unos días que se han celebrado sin apenas incidentes, salvo alguna que otra pequeña intoxicación etílica o alguna que otra pelea. Con una asistencia récord, quienes han disfrutado también especialmente de estos días de fiesta han sido los jóvenes, quienes aprovechan esos días para salir a la calle y tomar alcohol rodeados de miles y miles de personas en los famosos "botellones".

Una serie de encuentros donde hay todo tipo de sorpresas y eso es lo que le ocurrió a esta joven cordobesa, quien hace unos días acudió a uno de los botellones con varias amigas y no pudo evitar grabar un vídeo por lo que un joven llevaba consigo, que despertó las risas de todos los que allí estaban. Un momento que ha recogido este lunes María José Navarro en 'Fruta Pelada', donde ha explicado que "una madre cordobesa ha recibido todo tipo de vítores". Reproduce el siguiente audio para descubrirlo:





Va a la Feria de Córdoba y alucina con lo que saca un joven en pleno botellón: Hecho por su madre

La joven Carmen Tejero publicó en su perfil de TikTok @carmentejerog97 un vídeo en el que pedía a un joven cordobés que contara su historia. Así las coas, este muchacho explicaba: "Mira, vamos a ver, mi madre, para no pasar hambre me ha hecho dos tuppers. Uno de patatas, pa' no pasar hambre, y otro de filetes empanados. Me voy a poner fino, fino filipino", aseguró el muchacho entre risas. Muchos de los asistentes no podían dar crédito a los dos envases de plástico con comida que llevaba consigo.





"¿Cuándo te lo vas a comer?", le preguntaba ella de nuevo. "Ahora, cuando me quede sin beber, empiezo a comer", respondió el joven.

"Es que estaba aquí y de repente y ha sacado los tuppers estos... ya me cae bien", agregó la joven entre risas. Lejos de llevar solo esos dos tuppers, el joven agregaba: "Pero que me he traído dos bollitos de pan, que me falta nada más que la salsa. De verdad, ahora te lo enseño. Los bollitos de pan que le han sobrado a mi madre y le he dicho: "También me lo llevo"". Y me lo he llevado". Finalmente, y después de que ella le preguntara si iba a quedarse con hambre, él respondía: "Que no me quedo con hambre, que no. Que todo esto va para dentro".

