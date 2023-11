"La he denunciado": Carlos Herrera cuenta el suceso que le ha obligado a tomar cartas en el asunto

No todas las anécdotas que cuenta Carlos Herrera en el programa tienen un desarrollo agradable. El caso es que el periodista se ha visto obligado a "denunciar" tras un suceso que le ha ocurrido relacionado con su propia persona. María José Navarro le ha sacado el tema en directo y él mismo ha querido aclarar qué ha ocurrido en este audio:

Audio





La identidad real de Carlos Herrera

La sección en la que María José Navarro analiza lo más viral de las redes sociales es una de las más populares de Herrera en COPE. Em esta ocasión, nada más arrancar la sección, la colaboradora le hacía notar a Herrera un asunto de relevancia para él mismo. "La fruta pelada de MJ Navarro. Buenos días", arrancaba un Carlos que no era consciente de lo que le iban a contar.

María José, agravando el tono, le refería lo que había encontrado en las redes sociales. En concreto, en Instagram, la cual pertenece a la empresa dueña de Facebook: "Buenos días. Antes de nada, Herrera, tienes una cuenta fake en Instagram", le anunciaba Marijose al director del programa. La reacción de Carlos, ha sido realmente sorprendente.

El director del programa ha confirmado ser conocedor de los hechos y ha añadido: "Sí, la he denunciado". La suplantación de identidad, lo que supone un delito en España, no es un asunto menor y Carlos Herrera, consciente de la importancia del tema, ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha decidido denunciar a la cuenta que estaría tratando de hacerse pasar por él en las redes sociales.





¿Qué hacer cuando te roban la identidad?

En este tipo de casos, tal y como ha contado María José Navarro en el audio, lo conveniente es no darle una publicidad excesiva a la cuenta en cuestión: "Muy bien, de acuerdo, pues no vamos a decir nada más entonces, para no darle más publicidad", es la argumentación que la colaboradora del programa ha lanzado y el director ha secundado: "Eso es", replicaba Herrera.

Siguiendo en esta misma línea, Navarro ha querido dar algún detalle más sobre la cuenta en cuestión, eso sí, sin revelar más datos sobre la misma: "Tiene la misma foto que tú y adjunta también 'Placeres de España'", ha explicado a Carlos Herrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"A mí me pidió seguirme, así que enseguida supe que no eras tú, porque tú jamás me hubieras pedido seguirme", terminaba por bromear Navarro con un Carlos Herrera que, aunque se ha mostrado optimista en el programa, ha tenido que tomar medidas frente a lo que en muchos casos puede suponer un delito.

Los problemas de Carlos Herrera en Twitter

Elon Musk compró Twitter y desde que el magnate cogió las riendas de la red social, el lío mediático llegó a tomar dimensiones considerables. Entre detractores y seguidores, Carlos Herrera quiso explicar por qué decidió salirse de Twitter antes incluso de que comenzase el nuevo mandato del fundador de Tesla. En el siguiente audio puedes escuchar por qué dejó la red social y cómo cambió su vida desde entonces:

Audio





Twitter, los bots y la decisión de Herrera

La pregunta fue lanzada por un oyente, en boca de Antonio Naranjo, quien le trasladó una inquietud que muchos han podido ver plasmada. ¿Por qué se ha salido Carlos Herrera de Twitter? La red social del pajarito azul está de completa actualidad al ser comprada por Elon Musk y afrontar una nueva etapa en la que, la que ha sido la plaza pública digital de facto, determinará su futuro.

"Ha sido borrarme y venirse abajo todo", bromeaba Herrera, tras lo que quiso explicar los motivos que le llevaron a abandonar definitivamente la red social: "Yo me he ido de Twitter porque me parece un estercolero", se mostró así de contundente.





"Hay cuentas interesantes, reflexiones interesantes, pero la inmensa mayoría de ellas están contrarrestadas o contestadas la mayoría de veces por bots, es decir, por máquinas que tienen preparado el argumentario descalificativo, segundo por 'chalaos', tercero por tíos auténticamente tiránicos que te desean la muerte y que insultan como nadie y que a mí me parecía una pérdida de tiempo", enumeró en un repaso a los principales motivos que provocan el desafecto por una plataforma que ha sido tan popular para canalizar el discurso público.

La vida post-Twitter es posible

Herrera también quiso explicar cómo estaba viviendo su vida una vez que alejado de Twitter, de ese discurso que se ha visto viciado por tantos problemas digitales: "Desde que no estoy en Twitter me lo paso mucho mejor", asumió. Tras esto, quiso añadir cuál era, bajo su punto de vista, una de las posibles soluciones a un problema mayúsculo en la plataforma: "Mientras se permita el comentario anónimo, absolutamente anónimo, que no esté respaldado por un correo electrónico verídico, por una identidad verídica, pues eso es una invitación, una barra libre a cualquier cosa".





Herrera defendió que, en su caso, "cuando he publicado algo, lo he publicado con mi nombre y con mis apellidos", algo que en Twitter no siempre ocurre.

¿Cómo seguir a Carlos Herrera en redes sociales?

Afortunadamente, para los seguidores de 'Herrera en COPE' y de su director, podrán estar pendientes de la última hora en la cuenta del programa: @HerreraenCOPE, donde no te perderás nada de lo que ocurra y donde la conversación sea algo más serena. Un poco más sosegada y alejada de la crispación que abunda en un sitio como Twitter.