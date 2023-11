Carlos Herrera habla claro tras escuchar el dardo de Carmen Maura a catalanes y a la izquierda: "Gran verdad"

Carmen Maura ha ocupado multitud de titulares en las últimas horas. Todo ha surgido a raíz de una entrevista que ha concedido la actriz al diario 'El Mundo', cuyas declaraciones han provocado una gran de polémica en redes sociales. María José Navarro se ha hecho eco de lo ocurrido y se lo ha explicado a Carlos Herrera en su sección 'Fruta Pelada'.

Audio





"Ha sido trending topic en redes por decir lo siguiente: "Me pone negra dar dinero a los catalanes, son los que menos lo necesitan" o "Mi izquierda no era esta agresiva y desagradable, si es que se puede llamar izquierda a esta cosa lamentable de ahora"", apuntaba Navarro, citando las palabras de Maura, como puedes escuchar en el audio previo.

Tras estas palabras ha recibido multitud de críticas, pero la actriz ya demostraba hace unos días, en una entrevista en 3Cat, que no le da demasiada importancia a este tipo de situaciones. "Esto de 78 tiene su parte buena y es que dices lo que te da la gana, te importa un bledo lo que digan. Eres libre de hacer lo que de la gana, de elegir las compañías que quieras y de tener tu casa como te de la gana", decía Maura en dicha entrevista.

Tras conocer lo ocurrido y escuchar las palabras de la actriz, Carlos Herrera aseguraba que es una "gran verdad" la filosofía de vida que defiende Maura a sus 78 años. "Es así, la edad sirve para eso. Que se relajen en redes que le importa nada", añadía María José Navarro.

'Mi otro Jon', el último proyecto de Carmen Maura en el cine

Carmen Maura está concediendo multitud de entrevistas debido a la última película de la que ha formado parte. 'Mi otro Jon', es la cinta benéfica del director Paco Arango, en la que comparte elenco con Olivia Molina, Macarena Gómez, María José Alfonso, Marisol Ayuso, Enrique Villén y Aurora Sánchez

Se trata de una divertida comedia que celebra la vida y que, como todas las películas del aclamado director, es 100% benéfica, con el objetivo de ayudar a niños enfermos de cáncer.

Maura explicaba en una reciente entrevista con Europa Press que no conocía a Arango, pero que le convenció desde el primer minuto para formar parte de esta película. La relación laboral entre ambos ha traspasado la pantalla, ya que "para mí, en esta película lo más importante ha sido conocer a Paco Arango".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Él me ha transmitido su manera de ver las cosas y me ha yo que sé. Creo que para mí, siempre me acordaré de esta película por eso. Porque además, voy a volver a trabajar con él", añadía Maura.

En cuanto a cómo ha sido el rodaje de esta película, Carmen explica que ha sido "súper tranquilo, él es encantador con todo el mundo y luego, he conocido muchos niños, he estado con ellos, estuvimos haciendo alguna cosa con ellos". "Es un proyecto maravilloso y lo que hace él con los niños y luego con lo de la Palma", concluía la actriz.

Además, la intérprete aseguraba que alguna vez ha pensado en dejar la interpretación, pero es su profesión la que le da vida: "Hay veces que me dan ganas de decir 'ya no puedo más'. Sé que si dejara de hacer de actriz, probablemente me pondría diez años encima porque me sentaría en una butaca a ver los pajaritos, al campo. Esto, yo me cuido de hacer gimnasia, de intentar que no me molesten mucho, es muy importante protegerte de las incursiones en tu yo. Y luego, lo de hacer lo que me dé la gana un poco. El vivir sola y todo eso".

Por último, Maura desvelaba cuál es el secreto para estar tan bien: "Pues yo qué sé, pero desde hace muchísimo tiempo estoy trabajando, nunca he parado, me parece que eso me ha dado vida. Hay veces que me dan ganas de decir 'ya no puedo más'. Yo me cuido de hacer gimnasia, de intentar que no me molesten mucho, es muy importante protegerte de las incursiones en tu yo. Y luego, lo de hacer lo que me dé la gana un poco. El vivir sola y todo eso".