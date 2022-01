Carmen Maura: una violación, el origen de la guerra con Almodóvar y su explosión contra Cataluña

A sus 76 años Carmen Maura sigue siendo una de las actrices con más ritmo del panorama español, a las puertas de aparecer en la nueva cinta de Paco León y en 'Los buenos modales' junto a Inma Cuesta. Y es que la carrera de la que fuera 'chica Almodóvar' por excelencia cuenta con un palmarés envidiable: 4 Goyas, 1 César, 7 Fotogramas de Platas, 2 Premios del Cine Europeo, el Premio Honorífico a Toda una carrera en la XXXI edición de los Premios de Cine Europeo, el Premio Donostia (primera española en conseguirlo) y un ex aequo por Volver en el Festival de Cine de Cannes.

Pero al igual que premios, la vida de Maura está llena de momentos difíciles amorosos, familiares y profesionales. Además, la protagonista de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' no se ha alejado nunca de la polémica, y menos si cabe en los últimos años en los que no le ha temblado el pulso para criticar al independentismo o, incluso, al movimiento #meToo: “Creo que tenemos que protegerlos. Reconozco que estoy un poquito cansada de tanto #MeToo”, llegó a comentar cuando recibió la Medalla Internacional de las Artes 2018 de la Comunidad de Madrid.









Los hombres de Maura: un divorcio traumático y una estafa



La primera experiencia traumática de Maura con los hombres fue el divorcio con Xisco Forteza, el padre de sus dos hijos, en 1970. La separación creó un cisma familiar que llegó a los tribunales, donde Xisco peleó con uñas y dientes por la custodia de sus hijos hasta que el juez se la concedió. El abogado, de origen noble, se llevó a los niños a Canarias, separándolos de su madre. "Sufrí muchísimo cuando me los quitaron. Eran míos y les quería mucho. Pero me dije: ¿O te mueres o qué?", dice ella en el documental '¡Ay, Carmen!'.

Volvió a rehacer su vida con Antonio Moreno Rubio, con el que estuvo trece años hasta que en 1995 le dejó en una situación de absoluta ruina. Maura le otorgó poderes universales y terminó dejándole con dos millones y medio de euros de deuda, dos casas embargadas, incluso algunos de los galardones a la carrera de la actriz (Goyas, Donostia o Cesar). La situación económica llegó a tal punto que Maura tuvo que aceptar todas las propuestas antes inconcebibles, como anunciar colchones en televisión.

"Me hubiera gustado tener mejor ojo para la selección de los hombres. Eso no lo he hecho nada bien. Uno me quitó los niños y el otro todo el dinero. Después de 13 años, como le di poderes generales, un día me entero de que lo tenía todo hipotecado. Me dejó con dos millones y medio de euros de deuda, con mis casas embargadas, mi campo embargado...”, comentó en el documental













Pelea con Almodóvar



Relato aparte es su historia con Carmen Maura con la que comenzó una amistad allá por el año 1977. Un año después, Almodóvar da a su amiga un pequeño papel en uno de sus largometrajes, pero será en 1980 cuando ya le hace protagonizar 'Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón'; siguen colaborando en '¿Qué he hecho yo para merecer esto!', 'La ley del deseo', hasta llegar en 1988 a "Mujeres al borde de un ataque de nervios" con la que ambos reciben muchos premios. Pese al éxito, detrás del rodaje de la película se esconden muchas tensiones entre director y actriz, la amistad entra en barrena y se rompe.

La falta de sintonía se hace pública cuando Carmen Maura le dice a Almodóvar en directo en el programa de televisión 'De película': "Yo preferiría que me dijeras a mí un uno por ciento de lo que me dices en público”. De igual manera, muchos apuntan al origen del conflicto en la gala de unos premios Oscar de 1989 en la que Almodóvar decidió acudir por separado junto a Bibi Andersen, mientras que Maura se la devolvió dándole plantón en la fiesta posterior. “Tengo problemas, que vienen de lejos, con Carmen. Pensé que se podían solucionar, pero no ha sido así”, aseguró el director manchego.

Tras un tiempo en el que ni uno ni otra hablaban sobre ello, Pedro Almodóvar decidió sincerarse en una entrevista al Vanity Fair USA : "Carmen confundió la pasión que sentía hacia mí como intérprete con una pasión amorosa, y empezó a comportarse más como esposa que como actriz”.









El desencuentro continuó hasta que poco a poco fueron suavizando las asperezas. En 2005, vuelven a trabajar juntos en "Volver" y parecía que retomaban su amistad. Fue un espejismo porque Carmen volvió al ataque en una entrevista en el diario El País: “No creo que vuelva a trabajar con Almodóvar porque sus rodajes son tensos y no me apetece. Álex (de la Iglesia) es más joven y simpático, no hay color”.

Pero la bronca con Almodóvar no es la única de Carmen Maura con compañeros del mundillo. La actriz tuvo sus más y su menos con Imperio Argentina durante el rodaje de 'Tata mía', así como con el director Francis Ford Coppola, del que aseguró que se sintió como esclava durante el rodaje de 'Tetro'. A ellos hay que sumarle a otras figuras como Chus Lampreave, Álex de la Iglesia, Andrés Pajares, Antonio Banderas o Gabino Diego. Precisamente De La Iglesia llegó a afirmar de Maura: "Puede parecer tu vecina pero también que es capaz de matar a cinco tíos".









Maura, contra Cataluña



Más allá del #meToo, la polémica más reciente de Maura es la que protagonizó en una entrevista para el diario El Mundo con motivo del estreno de la película 'Gente que viene y bah'. En ella, Maura criticaba que cada vez que ve “que para conquistar a los catalanes les están dando dinero” se “pone negra”. Y es que, subrayaba la ex chica Almodóvar, Cataluña es la Comunidad “que más gasta en tonterías”. Un tema que abordó unos días después en una entrevista en 'El Hormiguero'. El presentador, Pablo Motos, preguntaba si había “límites a la sinceridad”.

Maura, exasperada, respondía: “Qué me vas a contar, que últimamente no se puede decir lo que una piensa. Es increíble, yo me las cargo cada dos por tres. Es un problema lo de que no se puede decir lo que uno piensa. En la calle me dicen '¡Muy bien Carmen, muy bien! Como tienes 74 años puedes decir lo que quieras”. “Siempre me ha importado todo un bledo pero ahora le están dando una importancia que antes no le daban a lo que decía. Los jóvenes no saben la libertad que teníamos en los 80”.









El día que sufrió una violación



Pero dos traumáticos divorcios no han sido los únicos duros momentos por los que ha atravesado la actriz. En 1975, con 30 años y mientras vivía sola en Madrid, sufrió una agresión sexual. La actriz esperaba en su domicilio a que la recogiesen para una sesión de doblaje, cuando llamaron a la puerta. Tal y como contaría en 2015 en el programa 'El rincón de pensar', esa persona lo primero que hizo fue propinarle un puñetazo.

“Lo siguiente que recuerdo fue que recuperé el conocimiento y tenía una pistola aquí (señalándose la sien). Y nada, todo lo que conlleva eso, la violación”. Tal y como narra la actriz, lo peor vino después, durante el juicio, “lleno de militares”. “Me hicieron preguntas como '¿Y estás segura de que tú no querías hacerte conocida?'”

En palabras de la propia Maura, “el Fiscal era más repugnante que el violador”, que se dedicó a lanzarle besos durante todo el proceso judicial. “Luego me dio hasta pena, porque estaba loco”, confesaba a Risto Mejide.