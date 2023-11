Carlos Herrera, muy sorprendido por la frase que escucha decir a la Princesa Leonor: "¿Desde cuándo?"

Una frase. La Princesa Leonor juraba la Constitución y en la fórmula que ha utilizado había una única frase que ha pillado por sorpresa a Carlos Herrera. Tanto ha sido el asombro que se ha visto obligado a preguntar al resto de contertulios por el motivo que habría llevado a la heredera del trono de España a decir algo así. Escucha la frase de Leonor y la reflexión de Herrera en este audio:

Audio





La fórmula de Leonor con los territorios

Carlos Herrera ha querido lanzar la siguiente pregunta a los colaboradores del programa tras haber escuchado jurar la Constitución a la Princesa de Asturias: "¿Y esta fórmula que le pusieron a Leonor en el juramento de velaré por los derechos de las comunidades autónomas?", y es que esas fueron las palabras que se le pudieron escuchar a Leonor.





"¿Desde cuándo una comunidad autónoma tiene derechos?", es la pregunta que enlazaba el director de Herrera en COPE, extrañado por la fórmula que habría utilizado Leonor. "Los ciudadanos de una comunidad autónoma, pero una comunidad lo que tiene son atribuciones", ha argumentado, tras lo que Jorge Bustos ha querido aclarar a qué se podría deber la elección de las palabras relativas a los territorios y sus derechos.

De hecho, Bustos ha reconocido haber sentido lo mismo que Herrera: "Sí, a mí también me sorprendió cuando lo escuché, pero luego indagando, creo que es una fórmula que se utiliza y que se ha utilizado otras veces y que es perfectamente legal, que se reconoce como sujeto jurídico también a las instituciones y a las administraciones", ha explicado tras hacer las preguntas oportunas.





"Ese es el sentido jurídico que me dan y que, aunque suena un poco, raro porque atribuimos los derechos a las personas, a los individuos, también es perfectamente jurídico atribuirlo a las instituciones autonómicas", terminaba por explicar el periodista de El Mundo.

La estabilidad como valor de la Monarquía

Para Pilar García de la Granja, el asunto no iba a más, queriendo resumirlo en las siguientes palabras: "Bueno, yo estoy muy de acuerdo", para acto seguido poner en valor el papel de la Casa Real frente a la convulsión política en la que nos vemos instalados. "A mí me parece que vivimos tiempos de mucha inestabilidad y ojalá cuidemos todos de la Monarquía", ha explicado.

"Es una institución que, como ha expresado Carlos, nos proyecta de forma internacional y además es que da estabilidad interna. Yo creo que lo que ayer veíamos todos en Leonor, aparte de los atributos que estoy muy de acuerdo, que ha descrito perfectamente bien Carmen, es ese anhelo de tranquilidad y estabilidad", una realidad que para Pilar se puede sintetizar perfectamente en la siguiente frase: "Todos queremos que se acabe ya la bronca esta".

Por su parte, Carmen Martínez de Castro ha querido alinearse con su compañera de tertulia: "Lo que te dice la Monarquía es que por lo menos, por ella, no va a haber inestabilidad. Es decir, que la Monarquía funciona. Luego al resto ya...", ha terminado por dejar en el aire, al ser preguntados todos por la frase que Leonor introdujo en su juramento de la Constitución.

Carlos Herrera: "Leonor se convirtió en la joya de la Corona de España"

El comunicador y director de Herrera en COPE ha querido valorar lo que ha supuesto el acto de Leonor y la participación de los principales poderes políticos de nuestro país. Es por ello que en el monólogo pronunciado en el día después de la jura, ha querido destacar a la Princesa como "joya de la Corona" de una Casa Real que afianza su popularidad entre los españoles. Escucha aquí el monólogo completo:

Audio





"Hoy es un día para echar un vistazo al día de ayer y ver que ayer fue un día de contrastes. Por un lado, en la liturgia, la utilidad, el sentido profundo, la juventud, todo eso colocado en una coctelería, saldría una pócima que efectivamente revitaliza la historia de España, que era el compromiso de la princesa Leonor con la Constitución, es decir, con nosotros ante la soberanía popular. En un acto con todo el boato necesario y con alguno que otro de esos detalles que ya sabemos, se desmenuzan hasta lo mínimo".



"Que si la princesa miró hacia arriba diez segundos o un segundo antes de mirar hacia abajo y luego giró la cabeza y mientras sonreía, la madre o el padre le brindaba... Todos estos escudriñadores de detalles que hacen que cuando tú protagonizas uno de estos actos, o lo haces perfecto o al día siguiente, encuentran explicación a cualquier cosa".



"Ayer coincidía primero que el que sacaba adelante o creíamos o vendía que sacaba adelante su investidura era Sánchez, que probablemente el ocho o el nueve, ya veremos lo que dice la Mesa, proceda a todo ello. Porque la amnistía ya la tiene cerrada con la Esquerra y parecería que el de Waterloo está por la labor después de las dos visitas que le han realizado (le han realizado varias más), pero dos de fotografía".





"La de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la de este grupito del PSOE, el otro día con la fotografía de la urna, etcétera. Puigdemont renuncia a todo lo demás, porque en un principio era la amnistía, pero también quería relator, el referéndum de independencia y todo eso".



"Pues probablemente, a mí me dicen que todo está cerrado, cerrado, cerradísimo. Es verdad que todo lo anterior eran condiciones previas y hasta ahora solamente ha salido la amnistía. ¿Quiere eso decir que en la semana que queda todavía hay que hacer alguna gestión más con Puigdemont? No lo sé, es probable. A mí me da la sensación de que todo está más o menos muy cerrado".



"Pero en cuanto a lo de ayer, verán ustedes, lo de ayer son de esos actos en el que uno añora una España mayoritariamente constitucional, en la que el entendimiento de los dos grandes partidos permita que lo demás, los 57 que apoyan a Pedro Sánchez, de los que sólo fueron tres al acto de ayer, sean simplemente una anécdota en la historia y no como eran ayer, querían ser, pretendían ser protagonistas".