"Las mujeres de tu edad": Pilar Vidal responde a Carmen Lomana por lo que le ha dicho en Espejo Público

Carmen Lomana estuvo este jueves en 'Herrera en COPE' para valorar una canción que protagoniza y que interpreta Hubertus de Hohenlohe. Pero además, se convirtió en trending topic. El motivo es un comentario que lanzó en una reunión de contenidos en Antena 3 y que saltó a la pantalla. Dijo que, en la sala de la reunión, había sobrepeso.

Una colaboradora del programa, Pilar Vidal, se dio por aludida. Escucha en el siguiente audio todo lo que ocurrió y como lo recoge María José Navarro en su sección 'Fruta Pelada'.

Audio





"La señora Carmen Lomana, que va de paz, amor, supereducación, me ha llamado gorda", asegura Vidal. Inmediatamente después, la socialité le ha dicho que no iba a discutir con ella. "No te he llamado gorda porque no me refería a ti", decía Carmen Lomana.

La periodista ha explicado que lo ha hecho a propósito y quizás "lo que pasa es que todas las mujeres que tienen tu edad no pueden tener tu cuerpo". Además, añadía que no estaba dispuesta a consentirle ese tipo de comentarios. Se ha sustentado en la siguiente premisa: "Imagínate que estamos hablando de gente mayor y digo 'ay, perdóname Carmen".

"Pues muy bien, yo no tengo ningún complejo", decía Lomana. Era en ese instante cuando Pilar Vidal le decía que ella tampoco tenía ningún complejo sino "un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Toda esta polémica acababa con una frase lanzada por Carmen Lomana. "Ni falta que hace", ha sentenciado.

La reacción de Carmen Lomana en 'Herrera en COPE' a la canción que protagoniza: "Es genial"

Carmen Lomana es la protagonista de una canción que interpreta Hubertus de Hohenlohe, polifacético príncipe austríaco. "Yo quería decirle que ella es muy buen ejemplo de que hoy en día es posible cualquier cosa. Es genial", contó Hohenlohe este miércoles en 'Herrera en COPE'.

Audio





La socialité ha reaccionado al tema y a sus palabras. "La he escuchado y yo siempre digo que uno no quiere ser famoso. A uno le viene esto y no sabes por qué. Te hace famoso el público. Yo empecé sin querer trabajando en los medios, luego me enganchó y estoy agradecidísima a todo lo que me ha dado como persona y la experiencia que ha sido. Yo estoy encantada".

Lomana insiste en que le hizo mucha gracia la canción y que Hubertus "es un artista, es divertido y muy creativo. Y a mí, la gente creativa, me gusta".

Carmen Lomana habló sin tapujos de su primer amor: "El tipo más guapo que he visto en mi vida"

La socialité, que ha sido trending topic por ese rifirrafe con Pilar Vidal, contó a Cristina López Schlichting cómo se desarrolló su primera historia de amor. En este caso, relató cómo se reencontró años más tarde en el programa 'Hay una cosa que te quiero decir' de Telecinco.

"Pues es verdad, es que fue una cosa muy bonita porque en ese programa podías decir que buscaran a una persona que no habías visto hace muchísimos años o que tenías intriga. Yo no sabía si ya había muerto, estaba vivo y apareció Óscar Monzón. Cuando yo tenía 17 años era el tipo más guapo que he visto en mi vida", ha confesado.

"Fíjate que cuando volvió ya con 70 a televisión, a todo el mundo le seguía pareciendo estupendo. Tengo un amigo que le llama Pucheritos porque cuando me vio empezó a llorar de la emoción de que yo me hubiera acordado de él después de tantos años. Pues fue muy bonito. ¿Y qué pasó?", ha preguntado justo antes de explicar cómo terminó todo. Escucha en el siguiente vídeo el testimonio completo que narra en 'Fin de Semana'.