Expósito, sobre los barones del PSOE ante las próximas elecciones: “Todos coinciden en que Sánchez resta”

Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina. Esta vez, las urnas marcarán el termómetro de lo que luego podría ser las elecciones generales que, a falta de una fecha concreta, sabemos que serán a finales de año. Con los votantes convocados a las urnas para el próximo 28 de mayo para elegir a sus representantes municipales y autonómicos, Ángel Expósito en 'El Paseíllo del Tron', su sección habitual en 'Herrera en COPE', ha dado a conocer las claves de lo que se presenta como una campaña electoral “interesante”.

En lo que respecta al electorado progresista, hay una fragmentación que se podría reflejar en los resultados. “La supuesta izquierda dividida en tres o en cinco, les perjudica a todos, es pura matemática, pero sobre todo al PSOE” contó Expósito en COPE.

A su vez, otro partido clave que podría enmarcar la posición de la derecha en estas elecciones es Ciudadanos. El partido naranja aunque no despunte en número de votos, podría ser decisivo para llegar al gobierno de varias comunidades autónomas. ”Ojo a los restos que pueda conseguir Ciudadanos, porque puede que no obtenga ningún escaño en ningún sitio pero por unos cuantos votos puede hacerle la puñeta al PP en algunas autonomías clave” comentó Ángel Expósito en las antenas de 'Herrera en COPE'.

Tampoco se presenta un panorama oportuno para los socialistas, que se muestran como un partido con discrepancias con su líder actual. “Se lo pregunté a Bolaños y me lo negó pero sé que me la estaba colando. Los barones del PSOE van a intentar por todos los medios que Pedro Sánchez no aparezca por los mítines en Castilla La-Mancha, Aragón, Extremadura, Valencia e incluso en Baleares. Lo van a intentar pero es imposible, en algún lugar tendrá que aparecer. Y es que todos coinciden en que Sánchez resta. No lo dirán oficialmente pero es la verdad” confirmó el comunicador de 'La Linterna' en COPE.

A falta de los posibles giros de guion que se puedan producir de aquí hasta finales de mayo, Expósito ha apuntado una conclusión final: “Esta campaña electoral se presenta hasta interesante”.

El PSOE a la cabeza, según el CIS

Según el último Barómetro de Opinión publicado en el pasado mes de marzo, ofrecido por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE lidera la estimación de voto con un 32'7 por ciento, 4'7 puntos más que el PP. A pesar de las polémicas por el caso Mediador y las discrepancias en el Gobierno por la reforma de la ley del sólo sí es sí, los socialistas siguen liderando una encuesta a la que le siguen los populares con un 28 por ciento, Vox como tercera fuerza con un 10'1 por ciento y Podemos con un 10 por ciento. El partido de Santiago Abascal ya se mantenía por delante de los morados dos semanas antes de que se realizara la moción de censura.

Por su parte, en intención de voto ERC se quedaría con un 2'5 por ciento, Ciudadanos se recupera con un 2'4 por cierto y le seguirían al partido de Arrimadas PNV y JxCat (1'1 por cierto), Más País (0'8 por ciento), BNG y EH- Bildu empatarían sus marcas con un 0'7 por ciento, CUP se quedaría con un 0'5 por ciento y CCa-NC obtendría el 0'4 por ciento de los votos.