Expósito, sobre la exposición ‘Vidas Prestadas’: “No nos olvidemos de la guerra ni de sus víctimas”

Recuerda el director de ‘La Linterna’ Ángel Expósito en el ‘El Paseíllo del Tron’ en ‘Herrera en COPE’ que “hace un año estábamos volviendo de Kiev. Nos nos acercamos al primer aniversario de la guerra declarada por Putin contra Ucrania y contra esta parte del mundo”.

Por eso, en este aniversario habla Expósito de una exposición benéfica ‘Vidas Prestadas’ de “68 fotos de Pío Cabanillas que acoge el Espacio de Mados de Madrid. Una exposición “para que no caigamos en el olvido de esas refugiadas, en su inmensa mayoría mujeres con hijos”. Como dice Cabanillas “nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros”.

Cuenta Ángel que “ocho millones de personas han abandonado Ucrania, seis millones de desplazados internos. Ya son más que la guerra de Siria y más que la miseria total en Venezuela. En España ha llegado a haber 160.00; muchos sueñan con volver, otros lo han hecho”.

A la hora de realizar esas fotografías, recuerda Pío que “todos tenían ese elemento común: había un vacío en esas miradas, había una lejanía, una falta… no es que no se hubieran adaptado a lo que es la vida en España, sencillamente es que su mundo no está no está aquí”

Por último, enfatiza el director de ‘La Linterna’ “no nos olvidemos de la guerra y sobre todo nos olvidemos de sus víctimas”.