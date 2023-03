Expósito, sobre el acercamiento de la novia de Txapote al País Vasco: "Otra ignominia, otra vergüenza"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE se centra en el último acercamiento de presos de ETA al País Vasco.

Ya están en cárceles vascas o navarras, los últimos cinco presos de la banda terrorista que aún estaban dispersos en el resto de cárceles españolas. De este acercamiento se han beneficiado Irantzu Gallastegi Sodupe, alias Amaia, pareja de Javier García Gaztelu, Txapote. Ambos condenados por participar en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

"El último escupitajo del Gobierno a la víctimas del terrorismo. El premio del viernes pasado a los cinco etarras que quedaban por acercar a casa, entre estos, la bestia, Irantzu Gallastegi.

He recuperado este audio inolvidable de Pedro Sánchez a Navarra TV: "Perdone si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito cinco veces o veinte durante la entrevista. Lo repito con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar".

Y ahora, el cobarde Otegi, tan contento, el viernes nada más conocer la noticia: "Las políticas de alejamiento y dispersión nunca debieron ponerse en marcha y no debieron alargarse tanto en el tiempo. Nuestra alegría, hoy, debe ser contenida. No podemos olvidar tanto dolor y tanto padecimiento".

Para dolor y padecimiento, fíjate, solo por culpa de Amaia y los otros cuatro premiados, el dolor de las familias de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, José Ignacio Irureta Goyena o Juan Priede.

Por cierto, una duda, ¿cuánta información tendrán Amaia y Txapote sobre los casi 400 asesinatos de ETA sin resolver?

Lo dicho, Tron, otra ignominia, otra vergüenza, otro escupitajo".