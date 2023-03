Expósito: "El feminismo auténtico lo encontramos en Bamako, con las misioneras españolas"

La clave de este lunes 6 de marzo de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE nos lleva al corazón de África hasta Mali con una anécdota muy significativa.

Me salgo un poquito del carril o, a lo mejor, no demasiado. Voy a hablar de Mali, país que por suerte conozco relativamente bien, un país fundamental por extensión, por el yihadismo, por el drama de la inmigración, porque tenemos allí más de 300 soldados y, a veces, no les hacemos ni caso, y porque está ahí al lado, al sur y porque los rusos -como pasa en todo centro África-, lo están conquistando a golpe de pasta, de corrupción y con las bestias del grupo Wagner, los mismos que están arrasando Ucrania.

Por todo eso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo estos días atrá allí, en Bamako. Y visitó un centro, que yo conozco, impresionante, de las Hermana de María Inmaculada, monjas misioneras. Un centro para el empoderamiento de la mujer, eso sí es feminismo auténtico.

En ese centro hay 100 chicas, desde los 14 años, chicas de las que sacan de la prostitución de todo el país. Esa prostitución que tanto gusta en África a los del Tito Berni. Muchas de esas chicas tienen hijos, muchos de esos niños están abandonados. Pues a una de esas niñas, sin nombre, le han puesto de nombre Margarita y a un niño sin nombre, le han puesto de nombre Teo, por el JEMAD, el almirante Teodoro López Calderón.

A ese bebé, al niño, le descubrieron con horas de haber nacido porque unos perros estaban ladrando al lado del bebé y muy probablemente se le iban a comer. A ese niño, alguien le rescató y ahora se llama como el JEMAD español. Me parece una historia preciosa.

Mira, en una semana como esta, con la que está cayendo en el mundo por el tema de la mujer, por el feminismo auténtico que es ese centro de María Inmaculada en Bamako.