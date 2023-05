Expósito, cuando se cumplen dos meses de la Ley Trans: "Hay chicas que sufren daños irreversibles"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE se centra en las consecuencias de la Ley Trans.

Dos meses ya de la entrada en vigor de la Ley Trans. Hemos hablado mucho de política, pero qué pasa con el sufrimiento de esas niñas y, digo niñas, porque la disforia de género, en esas edades, se manifiesta sobre todo en las chicas.

Cómo deben actuar unos padres cuando su hija les dice: "Mamá, soy trans".

Nagore fue una de ellas. Durante su adolescencia pasó por lo que se conoce como transición social, se cortó el pelo, la ropa, las redes sociales... El sufrimiento es tal que llegan a utilizar una prenda, que en el entorno trans, se llama binder para disimular el pecho. Mira cómo lo describe Nagore: "es una prenda de ropa que es como sujetador deportivo con la diferencia de que por por la parte del pecho es rígido de forma que te aplasta el pecho. Puede, incluso, romper costillas, no puedes llevarlo más de ocho horas, no puedes hacer deporte con él, no puedes comer con él, tienes daños permanentes en los pechos, y si lo llevas demasiado tiempo te van a tener que quitar los pechos porque el tejido mamario se daña".

Pensando en estas niñas y. en sus familias. los psicólogos José Manuel Errasti y Marino Pérez y la propia Nagore -que estudia psicología ahora-, han escrito "Mamá soy trans", una guía para familias de adolescentes con conflictos de género.

El profesor Errasti denuncia que nuestros adolescentes sufren una fiebre, una especie de moda: "es absolutamente evidente el contagio social que se está produciendo. Hay estudios que señalan como tras una charla dada por transactivistas en un determinado centro escolar, pues en las siguientes dos tres semanas, de pronto, aparecen en ese centro escolar cierta cantidad exagerada de casos de adolescentes que afirman haber descubierto que, en verdad, son del otro sexo".

Esta noche en La Linterna vamos a hablar de ese libro y, sobre todo, de esas niñas y de sus familias. Un problemón.