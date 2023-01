Expósito compara la situación de Brasil con España: "No estamos para dar lecciones"

La clave de este lunes es lo ocurrido en Brasil, con una comparación no muy cómoda porque toca de lleno en las situaciones que han ocurrido aquí en España. Y es que, la actualidad viene marcada por lo que ha ocurrido en el país de Sudamérica, donde miles de bolsonaristas han tomado las sedes de los tres poderes. Protestan contra el actual presidente, Lula da Silva. En 'El paseíllo del Tron' del segundo lunes del año, Ángel Expósito ha mostrado su opinión base a este tema.

"No estamos para dar lecciones precisamente. Durante el golpe de la marabunta en Brasil, qué rápido se nos olvidan las cosas. La Consejería de Economía -¿os acordáis de las escenas de la puerta?-; lo del Parlament de Cataluña, con Artur Mas en helicóptero; el ridículo de la declaración de independencia en 2017; la condena del Supremo en 2019; los indultos en 2021; y hoy, cinco años después, solo, esos mismos cogobernando en España. Con los filoetarras, para más inri, que por cierto el sábado pasado ya marcaron la hoja de ruta, comillas. Lo siguiente, a casa.

Lo de Brasil es vergonzoso. Las imágenes eran lamentables, como lo de Washington hace exactamente dos años. Pero aquí, los golpistas, esos mismos, cinco años después cogobiernan España, nuestras leyes y nuestros presupuestos, y no pasa nada. Por cierto, me lo recordaba un amigo dentro de un rato: dentro de un año habrá elecciones generales en España. ¿Alguien se imagina si cambia el gobierno la que van a liar los que yo me sé? Ojalá no".