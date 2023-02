Expósito, un año después de la invasión de Ucrania: "Si gana el psicópata, no va a parar nunca"

La clave de 'El Paseíllo de El Tron' de Ángel Expósito en Herrera en COPE mira hacia Ucrania en el día que se cumple un año de la invasión rusa.

Un año de guerra con dos enfoques: Un poquito más de un año, un año y unos días, yo estaba allí. No pensé que la bestia se fuera a atrever y mira que los de Estados Unidos y los de la OTAN nos lo decía y según llegábamos a Kiev salían miles y miles de extranjeros de la ciudad.

Un alto funcionario español me dijo aquel día que el día antes le habían advertido 'oye duerme con el teléfono debajo de la almohada que va a ser esta noche', y así fue, fue esta noche.

Allí mismo, un empresario ucraniano, Sergei, me hizo un aviso que yo no supe valorarlo, lo reconozco. Y el aviso fue: ojito que somos ucranianos. Nadie pensó que esta gente fuera a tener ese orgullo, esa raza y esa calidad humana.

MIra lo que me dijo Sergei, "ayer quise comprar armas para el arma que tengo en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente"; desde días antes no había balas en las tiendas, en las armerías porque los civiles se estaban armando para sus propias escopetas de caza por si venían los rusos y así han resistido.

Eso fue hace un año, la cuestión es ¿y ahora qué? Hace nada estaba yo en Letonia, en Riga en la base de la OTAN, cerca de la frontera con Rusia, mira que relato más esquemático, más perfecto y que puerta me dejó para el futuro el teniente coronel Roberto Aranda Gil, era el jefe de la misión española, de los Leopard, precisamente, en la frontera con Rusia: "disuadir frente al adversario que es evidente cuál es y en nuestro caso defender a Letonia en la defensa de su país. El primer aviso fue Crimea, el segundo fue Ucrania y es cuando ya, toda la OTAN y todos los países es cuando deciden no solo implementar lo que ya habían acordado sino reforzar".

Cuidadito, no sé cómo va a acabar esto, la bestia no puede ganar porque si gana el psicópata no va a parar nunca, deberíamos tenerlo en cuenta.