Ángel Expósito: "¿Es consciente la sociedad española de la importancia del campo para vivir?"

La clave de Ángel Expósito de este martes se centra en el campo español.

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, cuenta que se celebran tractoradas por toda España. Y, a la vez, denuncia que "los políticos... se han despertado de la siesta".

Herrera: "Los agricultores piden aligerar las cargas regulatorias que impiden competir en igualdad" Ya puedes escuchar el monólogo de Carlos Herrera de este martes 6 de febrero de 2024 Madrid 06 feb 2024 - 09:06

El problema no es solamente político, en palabras del 'Tron', sino que "socialmente, no respetamos a nuestros agricultores, ganaderos o pescadores".





Añade que "la geopolítica mundial tampoco ayuda. Marruecos, por nuestro lado, o Turquía, por el otro, exportan y advierten (por no decir que chantajean) directamente con inmigrantes".

"Las políticas agrarias se dictan por gente que no han olido una granja en su vida"

Por último, Expósito tiene la impresión de que "las políticas agrarias y ganaderas, como las cuotas pesqueras en España o en Bruselas, se dictan por gente que no han olido una granja en su vida, que no se han subido a un pesquero jamás y que no han pisado, ni abonado una huerta".

Ningún legislador sabe "el calor que hace bajo un plástico, el peligro de un pesquero en alta mar o el control sanitario de una granja".

Se pregunta el periodista si, además de la política, la sociedad española es consciente de la importancia del campo para vivir. "Ahí lo dejo", concluye su 'paseíllo del Tron' de este martes.