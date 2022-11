Expósito, a Victoria Rosell: "Cómo me gusta a estas alturas del oficio que me intenten censurar"

Ángel Expósito pone el foco de la clave de este lunes 21 de noviembre de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE en la ideóloga de la ley Montero, la ley de 'Solo sí es sí' y que no es otra que la Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Ya han salido a la calle, que se sepa, cinco presos condenados por delitos sexuales: dos en Baleares, dos en Madrid, uno en Galicia, otros 9 han visto reducidas sus penas, en total son, al menos, 14 que se sepan. Dos revisiones están pendientes.

Pues sobre estas revisiones de condenas dice esto Victoria Rosell: "Dejemos de hacernos eco de que las defensas piden las revisiones como pidieron en sus días la absolución y tienen a sus clientes condenados. Lo que las defensa piden es parcial, es de parte, literalmente parcial. Cuando ello lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y es lo que piden abogados de violadores que quieren menos penas".

¿Solo escandaliza a las mujeres? ¿Y a los hombres? ¿ A los hombre de bien que quiero pensar que somos la mayoría? En Canarias, un hombre condenado a 10 años por abusar de una menor de 15, beneficiado; en Asturias, el violador del estilete que violó en los 80 a 54 mujeres salió por la doctrina Parot, luego violó a una mujer con discapacidad en Oviedo, le condenaron a 13 años, también lo ha pedido; libre, un animal que abusó a una mujer con discapacidad, pero que la revisión de la condena ha provocado su excarcelación cuatro años después; una de las primeras sentencias en Madrid, se excarceló a un condenado por obligar a una mujer discapacitada en 2018 a hacerle una felación. Esto, sí que escandaliza, Victoria Rosell, no lo que digamos nosotros.

Carlos, cómo me gusta a estas alturas del oficio que me intenten censurar. No voy a parar, según me vayan llegando avisos, denuncias, peticiones de soltarlos, los voy a contar porque yo, yo, hombre, sí me escandalizo.