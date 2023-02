Expósito se pregunta cuál será el próximo vídeo de Sánchez, mientras cada día siguen cerrando empresas

La clave de este martes de Ángel Expósito en'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE es económica: el cierre de empresas en España, una imagen, dice Carlos Herrera, para descogorciarse.

"La foto de ayer de Pedro Sánchez con esa pareja en un piso de Parla es en casa de Óscar Gonzalo, afiliado al PSOE en Parla. Óscar es hermano de Cristian Gonzalo, al loro con el curro, es consejero técnico en la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Así hasta mil personas que trabajan en este departamento. Vean el momento:





Pues, frente a esta situación de realidad económica que nos intenta vender 'su sanchidad', el dato: más de 26.000 empresas cerraron en 2022. Más de 70 al día. Empresas pequeñas. En La Linterna vamos a hablar de economía real. Se nos llena la boca de previsiones, de datos macro, de lo que dice uno y otro. El problemón que tienen todas esas microempresas, el problemón jurídico y, más ahora con la huelga de los secretarios judiciales, para un trámite, para un papel, para un cobro, para un pago... es infinito.

El segundo problema es el salario mínimo, en una empresa de 8 trabajadores, la subida del SMI es un trabajador más o... menos y tercero, impuestos y gastos y viene, otra vez, subida de impuestos, esta vez para las pensiones. En La Linterna vamos a hablar de la realidad del autónomo, de las pymes.

Eso sí, me obsesiona saber cuál será el siguiente vídeo, he soñado esta noche: Pedro enfermera, Pedro tirando la basura, Pedro en la ducha. ¿A que no hay Pedro aprendiendo a pilotar el Falcon? Y mientras, 26.000 empresas cerraron, por imposible, en 2022 "

