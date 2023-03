Expósito da dos motivos por los que fue cesado, en su día, el coronel Diego Pérez de los Cobos

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE tiene como protagonista al coronel Pérez de los Cobos

"A vueltas y os la dejaré botando, supongo, con el cese de Diego Pérez de los Cobos. La excusa fue aquella manifestación del 8-M y la investigación de la Policía Judicial. Alguien llama a un capitán de la Guardia Civil, policía judicial para el juzgado y le dice: 'pásame el informe. Por qué estás citando a Franco, el delegado del Gobierno, qué está pasando?' y, el capitán, lógicamente, tira para arriba y le dice al jefe, Coronel Comandante Andrés Cantos, 'oiga jefe que me están pidiendo el informe y, el jefe dice 'perdóname' eso es absolutamente ilegal porque la juez ha decretado secretas las investigaciones'. Esa es la excusa, la verdad es que el cese De Pérez de los Cobos ha sido la primera cesión al independentismo catalán.

Pérez de los Cobos, nos estamos fijando en que era el jefe el día de la jornada del referéndum,el día de antes, las jornadas anteriores... Pérez de los Cobos fue clave, fundamental, en el juicio del Tribunal Supremo, recuerda:

"La actividad de los Mossos d'Esquadra fue de pasividad absoluta, en algunos casos, fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestra propia fuerza llegando a darse situaciones delicadas. El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos d'Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo", (declaración del Coronel Pérez de los Cobos en el Supremo).

Las horas de testimonio de Pérez de los Cobos ante Marchena y el Tribunal Supremo y, me lo cuentan desde la Sala, fue brutal.

Pero hay otro asunto que ha pasado completamente desapercibido y que también ha sido clave en el cese de Diego Pérez de los Cobos y fue cuando Pablo Iglesias e Irene Montero piden que les blinden la calle de Galapagar. Por aquel entonces había manifestaciones de vecinos por aquello del casoplón famoso y demás y él eleva la petición y dice a Marlaska: 'oye, compañero ministro, que me brindéis la calle porque por ahí no puede pasar la gente'. Hacen la petición a la Guardia Civil correspondiente, quiero pensar que era Torrelodones, y entonces ellos lo elevan también y llega a la Comandancia y le dicen a la Comandancia; ' jefe hay que brindar la calle'; se hace el informe preceptivo y el informe dice que blindar la calle -una calle de acceso público porque un señor está protestando, que no hay riesgo ni para su vida ni para su integridad, que pone patrulla que pone vigilancias..., ¿qué ocurre? Que desde Interior y, sobre todo, desde Moncloa ordenan que les brinden la calle a los Iglesias-Montero y, a partir de ahí, Diego Pérez de los Cobos dice, pues habrá que blindar la calle porque me lo mandan los de arriba, pero sigo estando en contra de dicha cuestión'.

Y le cesan. Lo del 8-M es una excusa, que también, le cesan los indepes y le cesan los líos de Pablo Iglesias y el blindaje de la calle. Así se fraguó la historia, Carlos".