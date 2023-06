Expósito analiza con Herrera el discurso de Sánchez a los parlamentarios del PSOE en el Congreso

La clave de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' este jueves 1 de junio en Herrera en COPE sigue analizando la línea del discurso de Sánchez ante su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados.

¿Esto va en serio o va de coña?

Creo que se ha entendido la pregunta ¿no? Es que no me sale de otra manera. Escucha cómo lo dice porque no sé qué molesta más.

"Hay que aclarar si quieren un presidente del Gobierno de España al lado de Biden o de Trump, si quieren un presidente del Gobierno al lado de Lula o de Bolsonaro. Es urgente aclarar todo esto cuanto antes", dijo Sánchez

No sé que joroba más si lo que dice o el tonito, el tonito me pone... En fin, tres preguntas casi retóricas ¿Feijóo comparado con Trump y con Bolsonaro, en serio? ¿De verdad alguien cree que ese mensaje va a calar? ¿Feijóo?

Otra, ¿hay 10 millones de votantes ultraderechistas en España? Cuando uno repasa el mapa del domingo, en Vallecas, en Badalona, en toda la provincia de Huelva, lo has mencionado antes, en Murcia, en Toledo, ¿todos son de ultraderecha?

Y ya puestos a entrar en la provocación y, me lo planteaban en casa ayer, ¿a quién preferimos como socio para unos presupuestos, para la ley de la vivienda, para la reforma laboral a un terrorista de ETA o alguien de derechas? ¿A quién preferimos a ese de derechas o a un alumno de Hugo Chávez? No sé, yo creo que la gente lo tiene muy claro, pero parece que este señor, no, Carlos.