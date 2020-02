Abutragado, chacharramanchas, abisinio...éstos y otros localismos manchegos en El menosprecio de la Lengua

El profesor Vilches nos acerca hoy una serie de localismos manchegos, una ofrenda a nuestra manchega predilecta María José Navarro, y lo hace como un buen profe: con ejemplos:

“Usted, don Carlos, es un abisinio y, cuando huele algún aroma culinario se abocica sin control y, tras dar buena cuenta de la pitanza, se queda algo abutragao, y sabe de sobra que no es nada bueno abutragarse. Yo croque lo que usted más desprecia es a los políticos cipámpanos y está comidico por esta panda de cascorros que pueblan actualmente la política nacional y autonómica. Pero como usted tiene muchas chacharramanchas y desprecia los chapicheos y chaspa la genialidad, le espeto con cariño: déjalo subir, Carlillos, que la realidad es muy dura”

Y ahora la traducción en boca de Carlos: “me ha llamado usted abisinio (PICARÓN, ASTUTO) y, que cuando huelo a buena comida me abocico (ME ASOMO POR ALGÚN SITIO, ADELANTANDO DEMASIADO MI CABEZA) sin control y, tras dar buena cuenta de la pitanza, me quedo algo abutragao (HINCHADO POR LA COMIDA O BEBIDA EN EXCESO), y no es bueno abutragarse. Usted creque (CREE QUE) lo que yo más desprecio es a los políticos cipámpanos (IMBÉCILES, ATOLONDRADOS) y estoy comidico por (PADEZCO MUCHO POR) esta panda de cascorros (ZOQUETES) que pueblan actualmente la política nacional y autonómica. Pero, como tengo muchas chacharramanchas (GRACEJO, SOCARRONERÍA), y desprecio los chapicheos (LO QUE TIENE POCA IMPORTANCIA) y chaspo (CASI TOCO O ROZO) la genialidad, me dice con cariño: déjalo subir, Carlillos (QUE DEJE LOS SUEÑOS Y VIVA MÁS CON LOS PIES EN EL SUELO) que la realidad es muy dura”.

Hay muchas cosas más en la sección de hoy y por supuesto el chiste malo del final.

