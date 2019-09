Grupo Risa sorprende con un increíble rap en alemán interpretado por 'Diego Martínez'

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el comunicador, que la semana pasada decía “cogedla ahí” en lugar de darle los buenos días a los oyentes.

La mañana ha ido de saludos, pues los cómicos se han cachondeado de Pilar García de la Granja, de Jorge Bustos y de David Gistau. Nadie se ha librado, ni si quiera los 'fósforos'.

Con su particular ironía, han lanzado un llamamiento a los oyentes para que “eleven la voz” cuando hablen con Herrera. Y es que, una 'fósfora' se volvió loca de la emoción al entrar en directo con el comunicador.

Por el estudio de Herrera también ha desfilado 'Jaime Peñafiel', que ha criticado a la Reina Letizia por recibir a su 'personal shopper' mientras el Rey hacía lo propio con la selección española de baloncesto.

Tras salir de la cárcel para hacer voluntariado, el periodista ha dicho que le verdadera condena a Iñaki Urdangarín sería verla “a ella” en lugar de estar en el centro penitenciario de Brieva.

'Jesús Luis' ya es historia viva de la radio. En esta ocasión ha demostrado sus profundos conocimientos del inglés. El Ángelus ha venido con ritmos nuevos, pues Grupo Risa lo ha amenizado con el hit 'La Butifarra'.

“¿Por qué no pone usted 'La Butifarra' a las 7 de la mañana para hablar de la actualidad política?”, le ha espetado a Herrera.

El periodista de sucesos de Herrera, Diego Martínez, ha vuelto a hacer gala de sus conocimientos de alemán. “Siempre me he sentido alemán y siempre he admirado a Juan Sebastián Bach y a Marlene Dietrich”, ha asegurado.

Su querencia por el país germano es tal que hasta ha interpretado un rap en alemán. “¡Qué pelotazo, hijo. ¡Qué pelotazo!”, le ha felicitado Herrera.

'García' también ha visitado estos lares para reprender a Herrera por su entrevista de la semana pasada al alcalde de Zaragoza. “Me dicen en el Ayuntamiento que van a emprender acciones legales por esta entrevista”, ha adelantado.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes. La semana que viene volverá con más, pero hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaa!