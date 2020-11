El Grupo Risa le da a Herrera el remedio definitivo para que no confunda más a Felipe VI con sus antepasados

Este viernes, el Grupo Risa ha vuelto al programa de Carlos Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' a fin de analizar los momentos más comprometidos del comunicador. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el primera, el gran comunicador de COPE, Carlos Herrera, "el hombre que tropieza no una, ni dos, sino hasta tres veces en la misma piedra".

Porque por tercera semana consecutiva, Carlos ha visto una semana después las revistas del quore retraso. Será el otro Arjona el que le ponga al día de la actualidad de los famosos.

Pero la piedra en la que más veces ha caído esta semana Herrera ha sido en nombrar al Rey, por el nombre de varios de sus antepasados. Le ha llamado Felipe IV, Felipe V, pero en ningún momento Felipe Vi como dice el otro Jaime Peñafiel que ha visto como el otro Salaberri le invadía su sección para poner sobre la mesa el remedio definitivo con el que Carlos nunca más va a confudir el nombre del Rey: la música.

Pongan la música de 'What's in a kiss' de Gilbert O'Sullivan y sustityan la letra por:

"Felipe Vi, nuestro Rey se llama Felipe vi a ver si nos lo aprendemos don Carlos, es Felipe Vi.

Meteteló en la cabeza, de la Reina no me acuerdo del nombre, pero el Rey es Felipe vi.

Imagina que es el nombre de un restaurante de nombre Felipe Vi"

El otro Alcalá ha sacado a la luz otra de las meteduras de pata de Herrera a lo largo de la semana, cuando entrevistó a Leopoldo López y no le dijo que él no estuvo en Cúcuta. Ha sido el otro José María García el que ha tenido que desenmascarar a Herrera, "él no va a Cucuruta, el va a Menorca a primera línea de playa".

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes. Pero la semana que viene volverá con más. Hasta entonces, ¡que casa palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaaaaa!