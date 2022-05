El Julio Iglesias de Grupo Risa le dedica 'Hey!' al artífice de la remontada del Real Madrid: Gareth Bale

En esta semana de desbrozamiento, el Grupo Risa ha realizado un peculiar repaso de la semana sin el control habitual de Carlos Herrera, un líder por el que se ha podido escuchar entre risas: "Hoy no hay conductor". Aun así, la sección ha estado cargada de momentos memorables e imitaciones más reales que la realidad misma.

'Hey!', una canción para Gareth Bale

Esta semana, 'El Espejito' ha venido: "Tenemos que estar, aunque el líder no esté. Jesús Melgar, a presentar su libro sobre Jesús Quintero", han recordado la "amena charla con anécdotas", en la que Herrera apuntaba a cómo "María Navarro tenía un problema con las erres", en su época.

Otro de los grandes momentos ha sido el recuerdo a lo que dijo "el irreverente Salvador Sostres", quien se declaró fan absoluto de Julio Iglesias. "Yo jugaba con las colecciones de casetes de Julio Iglesias. Cuando descubrí 'Hey!', no había descubierto algo más luminoso en mi vida. Es una canción protesta, porque le deja Isabel", dijo Sostres en 'Herrera en COPE'.





Pues deseo cumplido. El Julio Iglesias del Grupo Risa se ha dispuesto a reinterpretar el clásico 'Hey!', aprovechando la histórica remontada del Real Madrid en Champions contra el Manchester City. Dedicado al "auténtico artífice de lo de esta temporada", es decir, a Gareth Bale.

"El mejor del Madrid. Desde Camacho siendo jugador no he conocido tanto pundonor. La envidia es el pecado de este país, lo sé porque yo también jugué allí. La prensa se ha cargado a Gareth Bale, el que nos regaló Copas del Rey. Todos le ponen a parir, porque le gusta el golf", son algunos de los versos que han recitado el Grupo Risa al ritmo de Julio Iglesias.

Peñafiel y García analizan el trabajo de Herrera

José Antonio Maldonado por fin ha escuchado su imitación en el Grupo Risa: "Ayer sí, estaba atento a la jugada", mientras que su propio alter ego asumía: "Qué filón habéis encontrado conmigo. Tengo espiado el teléfono".

Quien no podía faltar en este repaso de la semana ha sido Jaime Peñafiel, quien se ha presentado de la siguiente forma: "Bienvenidos a la España vaciada, que es este estudio de radio. Me han regalado un juguetito que me va a servir para narrarles la última hora sobre ella. Qué estará haciendo ahora 'Carla Puigdemont'. Boris Johnson. Bailando 'Paquito el chocolatero', ahí está el tío. Saludos a doña Inés Arrimadas que está pasando unos días muy tristes", ha comentado el reputado periodista gracias a su aparato que le facilita el espionaje.

Herrera entrevistó a Nuria Fergó esta semana, a la que le confesó que, por hablar con ella, le "tambalea el alma en espera. Esto me desestabiliza", llegó a confesar el líder del prime time de la radio en España.

José María García no se lo ha podido creer: "No podemos decir lo primero que se nos ocurre. Hay un límite, el código penal. Rozando el palo. Es un francotirador de la palabra. Servicio de documentación. Entrevista durísima a don Alberto Núñez Feijóo", ha telegrafiado para recordar la pregunta que le hizo Herrera hace tres años al hoy líder del PP.

"¿Cuándo me va a nombrar usted embajador del Camino de Santiago, como me prometió?", a lo que el gallego contestó: "Nombrar a un andaluz...". La semana pasad pudimos saber por el mismo Herrera que ya se le había nombrado embajador en una "última decisión, muy sensata", en palabras del comunicador de 'Herrera en COPE'.

La guitarra de Herrera y los saludos de Luis del Olmo

Herrera, con 'El Pulpo', es una dupla que solo los más madrugadores son capaces de escuchar. Entre ellos hablaron de cómo Herrera lleó a conocer a Willie Nelson. "Me dejó jugar con su guitarra", ha confesado Herrera ante la incredulidad de 'El Pulpo'.

Finalmente, Luis del Olmo ha querido saludar a María José Navarro y por su puesto al resto del país con su "buenos días, España. Vamos rápidamente a saludar a los oyentes que estáis sintonizándonos desde la caseta de Comisiones Obreras. Saludamos a los camareros del Bar Vader o a la mejor lavandería de coches de la Comunidad, Star Wash", entre otros muchos anunicantes, negocios y oyentes que han estado atentos al repaso semanal del Grupo Risa en 'Herrera en COPE'.

