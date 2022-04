Jesús Melgar, en 'Herrera en COPE': “'El Loco' es un homenaje desde el respeto y el cariño hacia Quintero”

Si hay una persona que conoce bien al presentador Jesús Quintero, ese es Jesús Melgar. El periodista fue el guionista, subdirector y productor para dos de los programas radiofónicos más importantes de los últimos años: 'El Perro Verde' y 'El Loco de la Colina'. Fruto de su experiencia laboral publica 'El Loco', una biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero.

Para su correcta lectura, el autor da unas instrucciones bastante claras: la primera, poner el tema 'Shine On Your Crazy Diamond' de Pink Floyd a medio volumen y quemar una barrita de incienso; la otra opción es tener a mano a Jesús Melgar, aunque eso es menos viable.

El libro, a pesar de ser una biografía no autorizada ni consentida, es “un homenaje desde el respeto, desde el cariño y, sobre todo, desde la humildad por todo lo que me enseño, por todo lo que me dejó aprender de él” pero, especialmente, como ha explicado el periodista, es “una especie de desagravio por el mal trato que, en los últimos años, le ha dado cierta prensa rosa”.

Un reconocimiento que, como ha afirmado Melgar, su intención principal es que “no pase desapercibido todo ese gran tesoro de comunicación que dio con un lenguaje radiofónico absolutamente revolucionario y nuevo”.

Una biografía que Jesús Melgar ha impregnado de unos cuantos toques ácidos: “Sí. Tiene un poco de sal y pimienta para que tenga saborcito. Es decir, que no es una geografía, no es un libro exclusivamente de vasallaje sino que tiene también su mirada crítica y un poquito ácida”. Algo que, según el periodista, “agradece el lector y, sobre todo, lo agradecerá también el admirador de Jesús Quintero porque es una faceta desconocida de él”. Jesús Melgar compara a Quintero con Larry King al “haber alguna coincidencia en la vida no tanto personal, sino también profesional de Larry King”. Pero no es la única persona con la que compara a Quintero. Según Jesús Melgar, también se le puede equiparar al protagonista de la película de Monty Phyton como se podrá comprobar en 'El Loco', el libro en el que Melgaranaliza la figura de Jesús Quintero.