El Florentino Pérez del Grupo Risa confiesa por qué envidia a Carlos Herrera

Una semana más, en 'El Espejito', se ha llevado a cabo el repaso más divertido de lo que ha dado de sí 'Herrera en COPE' estos días. Aunque este jueves no haya podido estar Carlos Herrera, no han faltado los invitados más ilustres interpretados por el Grupo Risa en el micrófono del programa.

El pasodoble dedicado a Carlos Herrera

"Por orden de la dirección y bajo amenaza de despido fulminante", así es como el Grupo Risa ha justificado el tener que poner el flamante pasodoble dedicado a Carlos Herrera, un pasodoble que, al verse interrumpido, ha contado con la queja del Adolfo Arjona del Grupo Risa, quien ha pedido que no se corte. Aun así, esta peculiar imitación de Arjona ha admitido que a él le "da igual, porque tiene un LP", aunque esté pensando en desarrollar su próximo proyecto: "un musical".

Una de las anécdotas que Carlos Herrera ha relatado a lo largo de la semana es el momento en el que a "Naranjo y a mí nos acompañó Florentino en el avión", ha relatado el director y presentador de 'Herrera en COPE', en referencia al presidente del Real Madrid. Justo unos segundos ha tardado en aparecer el Florentino Pérez, interpretado por el Grupo Risa. Este ha justificado su acompañamiento a Carlos Herrera y José Antonio Naranjo en el vuelo en cuestión, porque "les hacía ilusión viajar hasta COPE-nague", ha relatado Pérez. Tras esto, el presidente del Real Madrid se ha arrancado a cantar parte del himno del equipo, además de desvelar el motivo por el que Jorge Bustos participa con tanta asiduidad en 'Herrera en COPE'.

"Qué envidia", es la confesión que ha realizado el Florentino Pérez del Grupo Risa ante ver que Carlos Herrera cuenta con un pasodoble dedicad y él no lo tiene.

Don Jaime Peñafiel y los enfados de Herrera

Otro de los momentos que se ha recuperado del programa ha sido cuando el mismo Carlos Herrera le dedicaba unas cariñosísimas palabras al equipo que hace posible que salga el programa adelante. Al día siguiente, muchos de los colaboradores habituales se encontraban un tanto indispuestos. Algo parecido a lo que debió sentir Herrera cuando hablaba con una oyente, con Begoña.

La conexión no llegó a ser la esperada, pues el retardo impedía que hubiese una conversación normal. Tras un breve enfado de Carlos Herrera, le decía a la pobre Begoña que no se preocupase: "que no va con usted".

Don Jaime Peñafiel tampoco se podía perder una nueva edición de las imitaciones más realistas de las ondas. En este caso, ha querido lanzarle un mensaje a doña Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reprochado el que busto de Felipe vi (ya saben, uve y después i), haya costado tan solo 100.000 euros: "Cómo se puede ser tan roñosa", le ha espetado desde 'Herrera en COPE'. Tampoco ha podido evitar recordar la entrevista de Carlos Herrera a "Rocío Cruché" por su nueva "colección de jojoyas", que no son "bisuterida", tal y como ha indicado don Jaime.

Las dificultades de Mari Jose y las empresas de Luis del Olmo

"Estamos en apuros", y es que la pobre Mari Jose Navarro ha tenido que hacer su último diario desde "un Comodore", algo que se pudo escuchar perfectamente esta semana. En ese momento, ha querido hacer su entrada estelar don Luis del Olmo, quien ha reconocido la labor de María José Navarro, quien lleva "desde 1800 como discípula aventajada de la Cadena COPE, con ganas de comerse el mundo a base de torreznos".

Como cada semana, Del Olmo ha repasado las empresas que patrocinan la sección, como "Airquecaló, disfrutará de una temperatura de 94 grados, mientras el resto suda como una piara de cerdos", o la tertulia de 'Herrera en COPE', en la que se cuenta con las voces de expertos en olas de calor, como "Asier del Horno", sin olvidar a la "experta en limpieza, Guarrona Raider".