La reunión de Carmen Calvo son sus “primas” las gitanas en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

En el segundo día de la semana, los pacientes del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ están más espabilados y entretenidos con el día a día.

- Hay gente que está abonada, Herrera. Lo pienso al ver la noticia de la imputación de Alberto Pozas en lo de Villarejo y las cloacas. Para una vez que Sánchez había acertado en el casting…

- Carmen Calvo, en una reunión con gitanas, el #DíaDelPuebloGitano: sabéis que sois mis primas, lo habéis sido siempre y lo vais a seguir siendo siempre. Parzival, ha contraatacado sin piedad: “primos eran sus padres”. Esperanza Fdez. Acedo: “Primos son los que os voten, pensando que sois de fiar”

- Tsevan Rabtán: Por casualidad he visto a uno de Bildu hablando del derecho a una muerte digna.

- Hermann Tertsch rescató un tuit de Pedro Sánchez, 25 de noviembre de 2015: “Rajoy desprecia la democracia y desprecia a los españoles por no prestarse a los debates. No merece ser presidente de Gobierno”. No se puede decir mejor. Tertsch apostilla: “Un cobarde con muy mala memoria”. Hay que recordar que Rajoy sí aceptó un cara a cara con Sánchez en aquellas elecciones.

Un cobarde con muy mala memoria. pic.twitter.com/Oyv6UTrz8C — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 8 de abril de 2019

- Ramón Rouco colgó un tuit para dar noticia de un record absoluto de Pedro: Es el presidente que más países ha visitado en menos tiempo. El record es: Cero contratos para las empresas españolas en los viajes de Sánchez al extranjero.” Países visitados: 20, contratos: cero.