Pedro Sánchez en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

La Cumbre del Clima está dando mucho de qué hablar entre los apcientes de la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

- El primero también es Pedro Sánchez. Ayer, en lo del clima: “Necesitamos un Gobierno urgente en España por la emergencia climática”. Gaby le aplicó en Twitter una dosis de espabilina: No por lo de Cataluña, no por la estabilidad, no por la economía… En serio, necesitamos en el cargo de presidente a alguien que no sea un holograma. Alguien real.

- El DISputado colgó ayer un video en el que se ve a Pedro Sánchez, Greto en la afortunada columna de Bustos, llegando al recinto del Ifema en un coche eléctrico que es su catamarán para andar por tierra firme. Y se sorprende, claro: “El prenda es capaz de mover dos aeronaves para hacer 162 kilómetros y ahorrarse 7 minutos y aparecer en la cumbre en un coche eléctrico. Este tipo sonroja”.

- El Ríchal hace un anuncio de Nochevieja, me temo que apócrifo: “Pedro Sánchez anuncia que dará las campanadas en Nochevieja. Pero que llevará las bragas puestas”.

- Verónica Forqué, buena actriz y buena persona, ha tenido un traspiés: “Solo un hijo gay te va a querer de verdad”. Mago de las Financias respondió algo perplejo: “Si Edipo hubiera sido gay otro gallo le habría cantado a la tal Yocasta”.

- Irantzu Varela es una feminista radical vasca que tiene un espacio de los suyo en La Tuerka. Se ha puesto a criticar ‘El irlandés’ la última y excelente película de Scorsese. Y ha dicho: “Molaría si todavía soportáramos historias de señoros y sus movidas, en las que las mujeres solo cocinan, crían, ponen cara de resignación y aguantan a mangarranes que no las tratan como a personas. Pero ya no.

- Una película de mafiosos, años 50 y 60 y sin mujeres empoderadas. ¿Dónde se ha visto?. Toni Gener en Twitter: “Más vale que se ahorre Salvar al soldado Ryan y Senderos de Gloria”. O Dunquerque.