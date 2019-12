Herrera celebra el nuevo mote del presidente del Gobierno por la Cumbre del Clima: “Greto Sánchez es feliz”

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar el nuevo apodo que le ha puesto Jorge Bustos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha calificado con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid como “Greto Sánchez”. Una clara alusión al nombre de la pequeña activista sueca, Greta Thunberg, que llegará en la jornada de hoy a la capital de España para participar en la cumbre.

“Bueno pues darse un paseo por IFEMA, por la Feria de Madrid, es la verdad que una experiencia curiosa, ¿no? Esto, recuerden ustedes que se tenía que haber celebrado en Chile, y claro, en un mes se hizo en España porque es que Pedro Sánchez... Por favor, es que una semana entera entre jefes de Estado... La verdad jefes de Estado importantes, pero no los más importantes porque no está el chino, no está el americano, está el ruso, no está el indio, no está el alemán, no está el jefe de Gobierno del Reino Unido... Pero bueno, eso ya le sirve a este”, ha comenzado explicando Herrera.

“Hay una hallazgo hoy en la prensa, un hallazgo maravilloso de Jorge Bustos, que es llamarle Greto a Pedro Sánchez. Pues se queda ya con lo de Greto. Porque él es feliz estos días, yendo y viniendo, con sus fotos, con sus cosas, con sus decires...”, ha comentado de forma jocosa el comunicador.

GRETA THUNBERG

A menos de 24 horas de que toque el puerto de entrada a Europa continental, hay pocas certezas sobre el tránsito por Portugal de la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, cuya inminente aparición esta rodeada de un halo de misterio usualmente reservado a estrellas de rock.

Thunberg desembarca este martes en Lisboa, última parada antes de participar en la cumbre del clima de Madrid, rodeada de expectación mediática y política y también de rumores sobre cómo llegará hasta la capital española.

Desde el muelle, la adolescente realizará unos "breves comentarios" y responderá a preguntas de la prensa antes de salir del embarcadero con destino desconocido.

Day 20. Our last day on the ocean! We can now almost smell land! We expect to arrive at Doca de Santo Amaro, Lisbon sometime between 8.00-10.00 tomorrow morning. @_NikkiHenderson @Sailing_LaVaga @elayna__c pic.twitter.com/VSMiRTQpKR