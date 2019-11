La invitación de la ministra Ribera a Greta Thunberg en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

A pesar del puente, los pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Hererra en COPE' han estado pendientes de todo lo que ha sucedido estos días y estas son algunos d elos temas que abordan.

- La Nini Lastra tuvo un momento mágico en el debate del viernes, cuando aludió a la portavoz del PP llamándola ‘la señora Cayetana’. La pobre no sabe que a la gente con estudios se le antepone el don o doña al nombre propio y el señor al apellido. ‘Doña Cayetana’ debió haber dicho. Mira Herrera, había en mi pueblo un hombre que estudió dos licenciaturas universitarias cuando eso no se llevaba. Se llamaba Hipólito y le llamaban ‘Poli’ , lo cual no era del gusto de su padre: Poli, Poli, que sepáis que mi hijo tiene dos dones, porque ha hecho dos carreras. Y desde entonces lo llamaron ‘Don Polidón’.

- La ministra Teresa Ribera ha ofrecido a Greta Thunberg traerla en medio no contaminante a la Cumbre del Clima que se va a celebrar en Madrid. Ribera es ministra de Transición Ecológica de un Gobierno cuyo presidente se iba en Falcon a un concierto de rock y a la boda de su cuñado. Y a los mítines.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR — Teresa Ribera /�� (@Teresaribera) November 1, 2019

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

- Impresionante ración de espabilina la que sirvió Cayetana Alvarez de Toledo en el debate de las portavozas: “Pocas personas han hecho más daño a la causa del cambio climático que los padres de Greta Thunberg”.

- Todo se pega, menos la hermosura. El bello Pedro no le ha pegado la estética al pobre Pablo Echenique, pero sí le ha contagiado sus despistes geográficos. Echeminga, que vive en Zaragoza desde hace 28 años y fue secretario general de Podemos en Aragón durante dos años y medio, ha dicho en un debate reciente que Zaragoza linda al sur con Albacete. ¡Albacete!