Francisco Rivera y su opinión sobre la muerte de Verónica, en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Siguen los pacientes de la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE' hablando de los posibles pactos electorales.

- Parmenio en mi blog: Parece ser que PP y Cs necesitan los votos de VOX para gobernar Madrid y los van a conseguir pero, no negociando un acuerdo con ellos sino cagándose en su madre y culpándoles del fracaso en caso de no votar un acuerdo al que no han sido invitados. A mí me parece un plan sin fisuras y creo entrever en él la mano del genio que fichó a Valls, ese señor que apoya a Colau porque no es independentista.

- Quien sí merece descarga, es Francisco Polo, secretario de Estado para el Avance Digital en el Gobierno del doctor Sánchez. Él echó su cuartito a espadas contra la posibilidad de negociar con Vox: “Repitan conmigo: quien pacta con los homófobos es homófobo”. Luego borró el tuit.

- Un tal Ortiz se sinceró en su cuenta de Twitter: Si Carmena sigue, Cs desaparece. Yo como votante puedo entender que hablen con el PSOE en Castilla y León. Lo que no entiendo es que caigan en la trampa del PSOE de considerar a Vox ultraderecha para que gane la ultraizquierda.

- James colocó un tuit a favor de la alcaldesa en funciones: Lo mejor del mandato de Carmena han sido las 3 copas de Europa consecutivas del Real Madrid. Almeida, no te digo que lo superes, solo iguálalo.

- Fran Rivera, que parecía hombre sensato, aportaba su gramo de basurita sobre el video sexual de Verónica, la mujer que se suicidó tras su difusión masiva de un vídeo: “Los hombres no somos capaces de ver un video así y no enseñarlo”. No pluralices, prenda.

- Yolanda Morales, activista del PACMA: “Comer huevo es igual de cruel que comerse a la gallina o al pollo”.