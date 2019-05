Fran Rivera se lleva un 'zas' por su opinión sobre la muerte de la empleada de Iveco

Quién les iba a decir a ustedes que este personaje iba a aparecer en esta sección. Pero no se olviden de que cada día nos referimos a Intelectuales de España. Y los hay en todos los sitios. De hecho, estamos rodeados.

Rivera es colaborador de un programa de televisión, ¿saben ustedes? Y habla de cosas de actualidad. Y hoy abordó el suicidio de una trabajadora de Iveco después de que se viralizara entre los compañeros de trabajo un vídeo en el que se la veía manteniendo relaciones sexuales. He decidido dividir la gloriosa faena en tres partes porque del tirón se me acumula. Así arrancó su reflexión.

¿A que ya están pensando qué tiene que ver lo de que la libertad de uno termina donde empieza la del otro? Pues déjenlo: no tiene nada que ver pero viste mucho. El analista aborda, a continuación, la causa del problema. Vamos a ver, Fran, no tengo tiempo para entrar a valorar la expresión “no es de hombres”, así que paso. Pero sí es revelador, sobre todo para la psiquiatría, lo otro que has dicho: “los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”.

Así que el problema lo tenía la chica por no saber que los hombres son así; que son incapaces de tener un vídeo con ese contenido y no enseñarlo. Mira, Rivera. Ahora ya lo entiendo. Primero entiendo cómo eres tú, que eres hombre. Y segundo, entiendo el concepto que tú tienes de los hombres. De los hombres como tú, supongo. Sigamos ahora con el llamamiento.

Claaaaro. Porque los hombres somos así, y si eres una mujer y lo mandas, allá tú, porque no nos podemos resistir. No tenemos culpa: es innato. Pero para que usted, si es mujer, sepa lo que hay, así cierra la faena: entre el consejo de un hombre y la amenaza… de ese tipo de hombre. Mira Fran. Parece que todas las luces se te han quedado en el traje.

Así que, por afirmar que los hombres son incapaces de tener un vídeo con contenido sexual y no difundirlo, y por asegurar que las mujeres deben conocer esta circunstancia para evitar consecuencias trágicas, el torero Fran Rivera se lleva un...Zas!