Francisco Rivera, blanco de las críticas por su opinión sobre el suicidio de la empleada de Iveco

Francisco Rivera se ha vuelto a convertir este miércoles en Trending Topic por su últimas declaraciones en el programa "Espejo Público" de Antena 3. El torero trataba el tema del suicido de la empleada de Iveco junto con el resto de colaboradores. Durante esta tertulia, Rivera ha opinado sobre el trágico desenlace de la difusión de este vídeo privado de contenido sexual.

El marido de Lourdes Montes ha pedido que ninguna niña, adolescente y mujer envíe vídeos íntimos porque "los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

Unas declaraciones que han incendiado Twitter a los pocos minutos. Muchos hombres han alzado la voz para decirle a Francisco Rivera que "no todos son iguales". También, muchas tuiteras han censurado estas palabras del diestro al considerarlas machistas y poco apropiadas.

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"



MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr