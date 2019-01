Santi González: "Queda ridículo que Cs crea que no ha pactado con Vox"

Ha pasado el tiempo del postureo, del amagar y no dar y finalmente lo de Andalucía se ha resuelto como mandaban los cánones, el sentido común y como habían apuntado los resultados del día 2, en consonancia con los deseos de los votantes andaluces.

El acuerdo tiene un claro vencedor, que es Juan Manuel Moreno Bonilla, casi desahuciado como candidato, pero que va a entrar al palacio de San Telmo con los peores resultados de su partido en Andalucía, 26 escaños. En días como estos, el eterno líder andaluz, Javier Arenas Bocanegra, que había obtenido casi el doble, 50 diputados tiene que sentirse tocado por la melancolía.

Fue en las elecciones de 2012, que ganó el PP, con tres escaños de ventaja sobre el PSOE. Hay que decir que Moreno Bonilla ha tenido que hilar el pacto con paciencia, principalmente por la extravagante posición de Ciudadanos, que quiere los votos de Vox pero sin tener que rebajarse a pedírselos. ¿por quién me toma? Aceptemos incluso el asquito que le producen quienes tenían hace tres años sus mismas posiciones. Algo parecido pasó en Alemania, cuando el socialdemócrata Gerhard Schroeder se negó a pactar Gobierno con el socialdemócrata radical Oskar Lafontaine. Pero él no esperaba que Lafontaine le diera su apoyo por propia iniciativa y negoció un gobierno de coalición con Angela Merkel. Queda un poco ridícula la imagen de Moreno negociando en dos mesas con C’s y Vox y que los primeros crean que no han pactado con estos. Niñerías.

El doble acuerdo es una noticia consoladora, pero esa alianza vergonzante no augura una coalición de Gobierno larga y estable, que sería necesaria para desmontar una obra de 36 años. En fin, carpe diem.