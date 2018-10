Santi González: "Pablo Iglesias es el tipo que mueve los hilos detrás del presidente aparente"

Estos días hay un nombre que planea sobre todos los socialistas y que hay que tener muy en cuenta de cara a los próximos movimientos del Gobierno. Aunque no a todos los socialistas les guste y así es como lo refleja Santi González en ‘Herrera en COPE’.

A Josep Borrell le asalta de vez en cuando un susto, el temblor de otros tiempos en los que no tenía que avergonzarse de la tropa a la que acompañaba. O no tanto, vamos. A él no acaba de parecerle normal que un “Pablo Iglesias negocie los presupuestos en nombre del Gobierno”.

Emiliano García Page dice que a él, que es dirigente del PSOE, no le representa y Susana Díaz ha explicado con su intransferible sentido de la lógica que todo es cuestión de las necesidades interpretativas del dirigente de Podemos: “Tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde de que ha pasado de votar contra un presidente socialista [en la investidura fallida de Pedro Sánchez en 2016] a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra”.

Cuántas palabras dichas a lo tonto, con lo fácil que sería pedir explicaciones al mandante. La noticia no está en lo que el marqués de Galapagar quiera representar, sino en lo que el doctor Plagios acepte que representa y las tareas que le encomiende.

Aquí está el error de Susana. Pablo Iglesias es un vicepresidente de facto, pero es sobre todo un presidente en la sombra, el tipo que mueve los hilos detrás del presidente aparente. En realidad es Pedro Sánchez el que quiere aparecer como si fuera presidente del Gobierno. En la moción de censura, el Congreso de los Diputados externalizó el cargo de presidente, se lo confió a uno que no era de los suyos, un tipo que no puede votar en el Congreso porque no tiene acta de diputado. No hay que extrañarse de que su vicepresidente no pertenezca a la coalición de Gobierno. Pero actúa en nombre del Gobierno porque así lo ha querido el doctor Fraude, por mucho que le pese a Borrell.