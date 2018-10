Santi González: "Coleta Morada visitará la prisión para negociar con el blanqueado Oriol Junqueras"

Pablo Iglesias ya se ha hecho un hueco entre las nulidades que Pedro Sánchez entiende como “el Gobierno de los mejores” y que recomendaba con mucha convicción a Irene, que no es la Pablo, sino una niña madrileña de nueve años con la que el mago Iván ha plagiado el video de Justin Trudeau con su propia hija.

No, las gemelas de Podemos ya están muy creciditas y una de ellas es de Errejón, no digo más. Pablo Iglesias se ha convertido en el vicepresidente económico de facto ante los huecos que presenta el once titular que son en realidad docena y media, pero que se quedan en una docena muy escasa. Y Pablo Iglesias va a debutar con una operación espectacular: va a negociar los presupuestos del doctor y se va a ir a negociarlos a una cárcel con un preso preventivo. Será el viernes cuando Coleta Morada viaje a la prisión de Lledoners para mantener una reunión de trabajo, una sesión negociadora con el blanqueado Oriol Junqueras. La cuestión es qué se puede negociar, si las dos partes han elevado a definitivas sus posiciones de partida. Echenique, la criatura de Podemos, decía la víspera que los presupuestos son un compromiso inamovible, que no se puede cambiar ni una coma para sumar a otros partidos.

Hay otro asunto del que se debería hablar, aunque no es seguro. Lo que conocemos de los Eres, no es más que la punta del iceberg de la corrupción andaluza. La parte mayor va sumergida y ha empezado a descubrirse después de la recusación de la juez Núñez Bolaños por el PP. La juez Pilar Ordóñez, que la sustituye, ha pedido información de las transferencias de todas las consejerías andaluzas a la Agencia IDEA. Es lo que tenemos.