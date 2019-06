Santi González: “El candidato Iglesias es la expresión de su derrota”

Un acuerdo negociado por Pedro y Pablo y explicado a los gentiles por Adriana Lastra y por Isabel Celaá. Parece una definición canónica del caos. La comparecencia de Pablo Iglesias, después de su entrevista con el candidato socialista a la investidura y presidente del Gobierno en funciones, al que la ni-ni Lastra llamó en todo momento ‘el presidente del Gobierno’. El candidato Iglesias fue ayer la expresión de su derrota. Después de reclamar en el último mes y medio un Gobierno de coalición con el PSOE, acepta el concepto nuevo de Sánchez, el Gobierno de Cooperación, que nadie, tampoco Iglesias, sabe definir, ni distinguir de conceptos al parecer sinónimos, como ‘colaboración’, Gobierno conjunto, plural.

Ni siquiera por analogía o comparación. “Ande, seño”, le pedían los periodistas una y otra vez, “pónganos un ejemplo de Gobierno de cooperación en el mundo”, pero ella no supo o no quiso. Tampoco se lo había explicado el anfitrión a Iglesias, a quien preguntaban una vez y otra si iba a haber ministros de Podemos. Él respondía dando a entender que sí, acogiéndose al principio de confianza: “Tengo la impresión de que Pedro Sánchez no me miente”, dijo el hombre, muy pardillo.

Isabel Celaá cuadró su círculo al repetir su argumento más cazurro: Si Sánchez pacta la investidura con los independentistas la culpa será de las derechas por no cooperar en la investidura. La ministra portavoz en funciones no quiso aclarar en qué consistía el Gobierno de cooperación y demostró que ella confía en la veracidad de Sánchez tanto o más que Pablo Iglesias: “No voy a entrar en filosofías del lenguaje. El Gobierno lo hace el presidente y él sabe lo que quiere decir exactamente con cooperación cuando se refiere a Podemos o cualquier otra fuerza política”.