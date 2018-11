Santiago González: "Vamos a traer a los barras bravas teniendo aquí a Pisarello, Fachín y la monja Caram"

Tiempo de lectura: 2



El doctor Sánchez ha tenido una ocurrencia nueva, no hay día sin chispa. Y aprovechando que iba en el Falcon a la cumbre del G-20 a punto de arrancar hoy en Buenos Aires, ha hecho una propuesta que nadie va a rechazar: Se subió al acuerdo de la FIFA, la UEFA, la Federación Española y el Real Madrid y ofreció Madrid para la celebración de la final de la Copa Libertadores entre el River y el Boca Juniors. Esa final había sido convocada y suspendida dos veces en Buenos Aires, tras graves disturbios.

Hubo heridos, incluso entre los jugadores del Boca, cuyo autobús fue atacado a su llegada al estadio Monumental. Y vendrán los dos equipos y vendrán sus barras bravas, además de lo que podemos tener instalado aquí. Pero hombre, qué necesidad teníamos, si nosotros ya estábamos cumplidos con Echeminga, Pisarello, Dante Fachín y la monja Caram, esa improbable esposa de Cristo que se confesaba enamorada de Artur Mas, qué degeneración.

El reto se consumará el día 9 y Sánchez ha prometido un dispositivo de seguridad, ya veremos. De momento, y si las cosas salen mal, siempre podrá sacar pecho e invitar a Torra a que lo supere con sus CDR. O a que lo iguale. No descarten la posibilidad de que los autobuses con los equipos y sus barras bravas entren en la zona cero que ha dispuesto Carmena con el Madrid Central y lleguen al Bernabéu suaves como malvas.

Torra, otro al que convenía un baño de inmersión en la almendra del Madrid Central. Después de haber permanecido incapaz de reaccionar ante las protestas por los recortes. Tras vaciar su agenda para no tener actos públicos en los que sea interpelados por los funcionarios y ha vuelto a repetir que España nos tiene con una mano atada a la espalda, que no la independencia no habrá recortes. La vicepresidenta Calvo, una mujer a su altura, le ofrece como solución que apoye a los presupuestos. Con las cuentas de Sánchez e Iglesias, tampoco.