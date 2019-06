Santi González: “Sánchez amenaza con presentarse a la investidura con lo puesto”

Tiempo de lectura: 2



El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Dichosos los días en los que solo teníamos sobre la mesa la crisis de Ciudadanos, con o sin Valls. Sin haberse resuelto, los fichajes de Rivera han dado un paso al frente para afiliarse y cubrir los huecos. Mientras, el socio necesario, pero no suficiente de Pedro Sánchez, digamos que hablo de Podemos, ha insistido una vez más en la exigencia de Pablo Iglesias. Quiere tener ministros, que el Gobierno sea de coalición. Sánchez no está por la labor y amenaza con presentarse en la sesión de investidura con lo puesto, allá cada cual con sus responsabilidades. Pablo Iglesias contraamenaza con votar ‘no’ a su investidura.

Parece que el entendimiento entre Pedro y Pablo no progresa adecuadamente. Ni adecuadamente ni de ninguna otra manera. Pedro Sánchez se ha puesto en un lugar imposible, en la consideración de que lo que más le importa, en rigor, lo único que le importa, es una responsabilidad de los demás, que él no tiene que hacer nada. Ayer, el presidente en funciones había hecho junto a su fiel Ábalos el viaje inaugural del AVE a Granada, tanto tiempo demorado. En Granada hizo un llamamiento a la responsabilidad medioambiental y se volvió a Madrid en el Falcon, que había ido de vacío para llevar a Sánchez a su entrevista con Pablo Iglesias. Contaminación no, salvo que sea por una causa justificada.

La crisis también asoma por la inestable alianza entre el PP y Vox. Los de Abascal la han dado por rota y han dejado colgadas todas las instituciones en las que era necesario su voto, en primer término, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid.

Por si todo esto fuera poco, faltaba Zapatero para poner algo más de confusión en el conjunto. Pide al Tribunal Supremo una sentencia que no comprometa el diálogo y en todo caso, se mostró partidario de estudiar el indulto. Ya no hay quién dé más.