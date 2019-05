Santi González: “Marchena deja bastante claro que la función del TS no es desasnar jurídicamente a Batet"

Tiempo de lectura: 2



El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Hace falta en la presidenta del Congreso una cierta carencia de sentido del ridículo para no sentirse afectada por el correctivo que le ha aplicado el juez Marchena en unas pocas líneas en las que le deja bastante claro que la función del Tribunal Supremo no es desasnar jurídicamente a la presidenta del poder legislativo. El Supremo no es una asesoría jurídica, esto ya se lo había dejado claro Marchena a David Fernàndez cuando testificó en el juicio a los golpistas.

Para Batet era un mero pretexto. Como el Supremo no la asesora pidió consejo a los letrados de la Cámara. Llama la atención que no les emplazara a entregar su informe el lunes, ya con los recuentos hechos. Pero ha citado para hoy otra vez a la Mesa del Congreso y no hay razón para que los letrados no tengan su dictamen para esa hora. Las basta leer el artículo 21.1.2 del Reglamento de la Cámara Baja y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto ya sin necesidad, solo para adornarse. Cinco minutos y otros cinco para redactar un dictamen de diez líneas. Diez minutos en total y los golpistas (presuntos, que no se me olvide el presuntos) pueden irse a comer aligerados del peso de la púrpura.

En rigor no les haría falta más tiempo. No, salvo que los servicios jurídicos del Congreso hubieran hecho suya la causa de su presidenta, que no parece el caso. En cualquier caso se ha armado mucho alboroto y puede que el voto socialista se resienta fuera de Cataluña.

Hoy también ha sido noticia la convocatoria de una concentración de Ciudadanos en Miraballes, el pueblo de Josu Ternera para honrar a las víctimas de Ternera y su banda. Andoni Ortuzar ha calificado de ‘indigna’ la iniciativa. No le pareció lo mismo la manifestación que hace unos días exigía la libertad del terrorista. En la misma casa de Miravalles que Josu Ternera vivía Niko Gutiérrez, un joven socialista que llevaba escolta desde antes de abandonar la adolescencia. Hoy está en el paro.