El comentario de Santi González del viernes 1 de febrero de 2019

El análisis de la actualidad de Santi Gozález en 'Herrera en COPE'.

Sánchez ha conseguido llenar un par de días más en la agenda de cada mes, a los que procede añadir los viajes en el Falcon, las estancias en otros países, etc. Todos los meses sale en los telediarios y en las portadas un publicista llamado José Félix Tezanos-Mohs y que amenaza con desplazar al geólogo alemán en la escala de la dureza de los minerales. La cara de este tipo está entre el corindón y el diamante. Más cerca del corindón, que es material más barato.

Pablo Casado lo ha definido con precisión: “Esto ya no es una broma pesada, sino una malversación de fondos públicos en beneficio partidista". A sabiendas, habría que precisar, como en toda prevaricación. Si fuera solo estupidez de buena fe, el renuente Sánchez ya habría convocado elecciones.

No descartes la posibilidad de que esté dejándolo correr hasta que este pollo alcance la mayoría absoluta. Todo podría ser. También es noticia Pedro Sánchez por su nombramiento de Pepu como candidato y el descubrimiento de que su alcaldable creó una sociedad pantalla para pagar menos impuestos. Otro a la lista de Màxim Huerta, el astronauta Duque, Nadia Calviño, Mª José Rienda y lo que vendrá. Seguramente no es delictivo, el problema de Sánchez es que mantiene una relación ancilar con sus palabras, es esclavo de todo lo que dijo antes. Es como lo que le pasa al marqués de Galapagar con el casoplón: cuando sigues viviendo en tu barrio de siempre, etc.

Y no hay dos, sin tres, también con Sánchez como protagonista. Mientras la Policía de Maduro allana la casa en la que Guaidó tiene a su hija de veinte meses junto a su abuela, el tirano ha anunciado que no va a convocar elecciones, el Parlamento Europeo ha reaccionado en consecuencia y ha reconocido a Guaidó, Sánchez y la Unión no consideran que eso liquida el ultimátum y esperan hasta el lunes. Serán corresponsables de las víctimas que pueda cobrarse el chavismo en estos tres días.