Juanma Castaño: "La Superliga está herida de muerte"

Tanto ayer como hoy, en juego la liga española que está en el tramo final y que está muy emocionante. Ayer ganaron el Madrid y el Sevilla, el Madrid, líder, pero es que hoy le toca el turno al que era líder, al Atlético de Madrid y también Al Barsa, así que está muy emocionantes de tramo final; y sin embargo todo el mundo habla de la Superliga, de algo que no existe y que tiene pinta que no va a existir. Solo Florentino Pérez sigue diciendo que es un proyecto que sigue vigente. Es más, dice que los ingleses no se han ido de la Superliga, en su realidad como no han pagado la penalización, los ingleses siguen formando parte de su club de élite de este fútbol con el que sueña. En los próximos días habrán más noticias, hoy de momento una rueda de prensa de Tebas y de los 17 equipos de la liga española que no estaban en la Superliga. La batalla de momento le han ganado los clubes las federaciones y la UEFA, pero la Superliga está herida de muerte