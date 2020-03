Juanma Castaño: "Quique Setién ha pedido perdón por el comportamiento de su segundo, Sarabia, en el Bernabéu"

"Atención a la entrevista de Quique Setién en El Periódico de Cataluña que se publica, hoy dice que le ha pedido perdón al club y a los jugadores por el comportamiento de su segundo, de Eder Sarabia, el otro día en el partido del Bernabéu por todas las imágenes que hemos visto y que ya te he ido contando. Bueno, pero dice, además, que no entiende porque se permite que se graben ese tipo de imágenes. Insisto, imágenes en el banquillo del Bernabéu. Debe pensar Setién que es un ámbito privado. Nada más lejos de la realidad, los ámbitos privados son el hotel de concentración, sus entrenamientos, el avión donde viaja, o cuando él estaba viendo las vacas en Cantabria... pero el banquillo del Bernabéu es el ámbito público del entrenador del Barça, por tanto, no hagas nada en ese banquillo de lo que te vayas a arrepentir".