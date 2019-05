Juanma Castaño: "¿Quedará tocado Ramos de cara a la afición?"

Ayer rueda de prensa de Ramos para anunciar que se queda en el Real Madrid. Lo hace, después de que las informaciones apuntaran a su desencuentro absoluto con Florentino Pérez. Desde luego, no negó ese desencuentro que contó Lama en 'El Partidazo de COPE'. Dijo que era una relación de padre-hijo que, por el momento, no pasaba por un buen instante. Eso es lo que dijo Ramos que, en cualquier caso, descartó su salida del Real Madrid. Aunque en la misma rueda de prensa dijo que había contemplado la oferta de China y que no la había contemplado. Así que, cada uno que elija la respuesta que más le guste. Ramos seguirá en el Madrid, ahora la gran duda es saber cómo sigue Ramos en el Madrid. ¿Quedará tocado de cara a la afición o se olvidará? Más bien lo primero.