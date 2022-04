Juanma Castaño: "Piqué protagonista porque cada vez suena con más intensidad su posible vuelta a la selección"

GerardPiqué ha conversado este jueves con el youtuber 'Jordi Wild' en una extensa entrevista en la que el central ha repasado su trayectoria con el Barça y la Selección, su futuro y la rivalidad con el Espanyol y el Real Madrid. "El Barça es el club de mi vida y me voy a retirar aquí 100%", ha asegurado Piqué. "Me cuesta a veces encontrar la motivación en mi propio club, imagínate en otro equipo...", ha insistido.

Una charla donde Gerard Piqué no ha perdido la ocasión para contar qué fue lo que le enfrentó con Josep María Bartomeu. "Nos enteramos que el club había contratado a una empresa para criticarnos en redes sociales, el 'Barçagate', y se lo pregunté al presidente", ha comenzado explicando. "Él me dijo que no sabía nada y salí a rueda de prensa a decirlo, luego me enteré que sí que lo sabía y que me había mentido a la cara... y yo salí como un imbécil a defenderlo", ha desvelado.