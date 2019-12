Juanma Castaño: "Ojalá que no haya ninguna noticia negativa en torno al Barça-Real Madrid"

A vueltas con el clásico y con las amenazas, chantajes que, ya directamente, Tsunami Democratic le está haciendo al FC Barcelona para que se celebre con “normalidad”, palabras literales, el choque del próximo miércoles. Dicen que es muy fácil que el partido se juegue con esa normalidad. Hay que garantizar la presencia de la pancarta “Spain sit and talk” en las gradas y en el terreno de juego. El Barça de momento no se ha pronunciado, aunque en su día no dobló el brazo. Veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Desde luego, no es un problema de libertad de expresión lo que rodea a este clásico. Es un problema de seguridad y todos los que intervienen en 'El Partidazo de COPE' desde Barcelona nos garantizan que no habrá ningún problema. Así que, nos fijaremos. Ojalá que no haya ninguna noticia negativa en torno al Barça-Real Madrid. De momento, sí las hay.