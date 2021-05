Juanma Castaño: "Muchos millones después, el City jugará una final de Champions"

El Madrid busca meterse en la final de la Champions, lo hace en unas condiciones muy difíciles, con una plantilla que físicamente está en un momento inferior al Chelsea, a su rival. Y además con un marcador en la ida que no es bueno para este choque de vuelta 1-1 en Valdebebas, todo depende de lo que pase hoy para estar en la final de Estambul. Ayer en esa final se metió el City, por primera vez en su historia. Muchos millones después el City jugará una final de Champions después de eliminar a un París Saint-Germain en el que Mbappé no puedo jugar ni un minuto. Hará 10 años que Guardiola no juega una final de Champions. Vuelve Guardiola jugarla.