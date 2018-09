Juanma Castaño: "Los atléticos tienen mucha razón en estar cabreados con la ausencia de Griezmann en The Best"

La FIFA elige el 24 de septiembre al mejor jugador del año... FIFA The Best, el mejor. Los tres finalistas son los mismos que en la UEFA hace menos de una semana: Cristiano, Modric y Salah. Sorprende muchísimo que no estén ni Messi pero, especialmente, en el mejor año, Antoine Griezmann, ganador de la Europa League y, sin duda alguna, protagonista con 33 goles, 4 de ellos en el Mundial. Los atléticos tienen mucha razón en estar cabreados con la ausencia de Griezmann.

Por cierto, el gran favorito es Modric, ¿irá Cristiano esta vez al premio?